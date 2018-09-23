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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Сёмин: Дзюба выиграл все единоборства, мы ничего не смогли с ним сделать
Главный тренер Юрий Сёмин рассказал о причинах поражения своей команды в Санкт-Петербурге (3:5).
- Мы не лучшим образом играем в обороне, причём всей командой. Оборона зависит от всей команды. Мы проиграли очень много единобосртв в зоне атаки "Зенита", Дзюба выиграл почти все мячи. Это главная причина, мы ничего не смогли с ним сделать.
Есть ошибки у всех футболистов, в том числе у игроков такого уровня. Самое важное - в единоборствах с такими игроками, как Дзюба, мы не лучшим образом действуем.
Мы сейчас играем какими-то отрезками. То хороший, то провальный. Целой игры не получается.
Какая разница, случайность гол Шатова или нет? Гол забит, "Зенит" повёл и получил преимущество. А что он собирался делать, он сам скажет.
Превосходство "Зенита" в определённые этапы матча было. Мы проигрывали эти эпизоды за счёт количества единоборств, которые "Зенит" навязывал в атаке.
Две жёлтые карточки Тарасова справедливы. Не было судейских ошибок. Может, первую не нужно было получать, а во второй он правильно действовал.
Ротация состава в следующем матче? До кубковой игры надо провести две тренировки, будет ясно самочувствие и здоровье игроков, - сказал Сёмин в эфире канала "Матч Премьер".
- Мы не лучшим образом играем в обороне, причём всей командой. Оборона зависит от всей команды. Мы проиграли очень много единобосртв в зоне атаки "Зенита", Дзюба выиграл почти все мячи. Это главная причина, мы ничего не смогли с ним сделать.
Есть ошибки у всех футболистов, в том числе у игроков такого уровня. Самое важное - в единоборствах с такими игроками, как Дзюба, мы не лучшим образом действуем.
Мы сейчас играем какими-то отрезками. То хороший, то провальный. Целой игры не получается.
Какая разница, случайность гол Шатова или нет? Гол забит, "Зенит" повёл и получил преимущество. А что он собирался делать, он сам скажет.
Превосходство "Зенита" в определённые этапы матча было. Мы проигрывали эти эпизоды за счёт количества единоборств, которые "Зенит" навязывал в атаке.
Две жёлтые карточки Тарасова справедливы. Не было судейских ошибок. Может, первую не нужно было получать, а во второй он правильно действовал.
Ротация состава в следующем матче? До кубковой игры надо провести две тренировки, будет ясно самочувствие и здоровье игроков, - сказал Сёмин в эфире канала "Матч Премьер".
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