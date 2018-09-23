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Юрий Сёмин: Дзюба выиграл все единоборства, мы ничего не смогли с ним сделать

Главный тренер Юрий Сёмин рассказал о причинах поражения своей команды в Санкт-Петербурге (3:5).

- Мы не лучшим образом играем в обороне, причём всей командой. Оборона зависит от всей команды. Мы проиграли очень много единобосртв в зоне атаки "Зенита", Дзюба выиграл почти все мячи. Это главная причина, мы ничего не смогли с ним сделать.

Есть ошибки у всех футболистов, в том числе у игроков такого уровня. Самое важное - в единоборствах с такими игроками, как Дзюба, мы не лучшим образом действуем.

Мы сейчас играем какими-то отрезками. То хороший, то провальный. Целой игры не получается.

Какая разница, случайность гол Шатова или нет? Гол забит, "Зенит" повёл и получил преимущество. А что он собирался делать, он сам скажет.

Превосходство "Зенита" в определённые этапы матча было. Мы проигрывали эти эпизоды за счёт количества единоборств, которые "Зенит" навязывал в атаке.

Две жёлтые карточки Тарасова справедливы. Не было судейских ошибок. Может, первую не нужно было получать, а во второй он правильно действовал.

Ротация состава в следующем матче? До кубковой игры надо провести две тренировки, будет ясно самочувствие и здоровье игроков, - сказал Сёмин в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Локомотив Зенит Дзюба Семин
Сегодня, 18:43
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(2)
№13 Написал: boralex саратов (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Beer-man
Шампиньон,
Проводница не дала. .

Да можь дала. А эта собака сутулая не смогла..
Цитата: Beer-man
Вот он и держит злобу на железную дорогу.
Да он на все клубы гадит.


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№12 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба был шикарен, особенно во втором тайме. !
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№11 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Две жёлтые карточки Тарасова справедливы.

Вторая- нет! Там Дзюбе "за симуляцию" нужно было предъявить, но не Тарасову.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Шампиньон


Судя по твоим высерам в адрес Локо, тебя в детстве изнасиловал железнодорожник, и возможно не раз.

Мои "высеры" обоснованы. Дрезинщики обсираются от матча к матчу.

Beer-man,
От убогих слышу))
В дрезине всегда была куча скандалов на почве педофилии.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (3)
online

Шампиньон,
Проводница не дала. Вот он и держит злобу на железную дорогу.
У меня есть знакомые железнодорожники, все они исключительно порядочные люди. Гетеросексуальной ориентации и без намеков на педофилию.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 19:08) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот что есть Палыч всегда говорит правду.
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Большой человек. Всё сказал как есть, не то, что тренеры типа Карпина: мол, там случайность, там рикошет, там погода... там судья... а команда и тренер вроде как и не при чём...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 18:55) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Сёмин, убогий говнарь, ему только дрезинку до смерти тренировать, это его максимум.


Судя по твоим высерам в адрес Локо, тебя в детстве изнасиловал железнодорожник, и возможно не раз.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:50) #
  • -18
  •  (18)
online
Болеет за:
«Терек»
Сёмин, убогий говнарь, ему только дрезинку до смерти тренировать, это его максимум.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 18:50) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Сёмин
Две жёлтые карточки Тарасова справедливы.

Респект, Палыч. В наше время мало осталось таких тренеров, которые готовы брать на себя ответственность, вместо того, что бы винить всех и вся в поражении свокй команды.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, Палыч, это настоящий Зенит!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Раньше тренеры оправдывались словами "мы не смогли сдержать Роналду", или "мы не смогли сдержать Месси" или, на худой конец, "мы не смогли сдержать Халка".
А теперь "мы не смогли сдержать Дзюбу" relaxed
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тарасов попытался было...и получил пендаля laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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