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"Спартак" забил 7-й гол в чемпионате со стандарта

"Спартак" открыл счёт в дерби против ЦСКА. На 30-й минуте встречи Фернандо отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева со штрафного.

Этот гол стал для команды 7-м в текущем розыгрыше российской премьер-лиги. При этом на счету красно-белых до сих пор ни одного забитого гола "с игры".
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:04
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№4 Написал: zloy (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Карера, пора у ж вторую тетрадь с конспектами открыть
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ФК Стандарт
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 20:37) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Печально,Чалов - Спартак 6-7


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:26) #
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online

причём с левого стандарта))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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