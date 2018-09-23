Новости партнеров

Андрей Червиченко: "Спартак" выдавил из себя максимум, на который сегодня способен

Андрей Червиченко: "Спартак" выдавил из себя максимум, на который сегодня способенЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Накал был очень хороший, игра держала в напряжении до последней секунды, но... непонятное, честно говоря, впечатление... "Спартак" вроде и хорошо сыграл, однако преимущество явно было у ЦСКА. Мне кажется, что гости выдавили из себя максимум, на который сегодня способны. "Армейцы" пытались всё воплотить в забитые мячи своё заметное превосходство, но это вызывало спешку, которая и не позволила им достичь желаемого результата.

Ну и Карасёв, конечно... я не хочу сказать, что он отдавал какой-то из команд предпочтение. Он что в одну, что в другую сторону принимал очень странные решение. Ощущение, будто он был запуган ещё прошлыми высказываниями руководителей клубов до такой степени, что иногда противоречил сам себе.

Как я и сказал, общее преимущество было за ЦСКА, он был ближе к победе. За "Спартак", как обычно, сыграл ещё и фарт: в эпизоде с голом Фернандо Акинфеев уже заранее шёл туда, куда мяч летел, но он всё равно залетел в сетку! Бразилец, конечно, блестящий гол забил, но по большому счёту у "Спартака" моментов больше и не было. У ЦСКА тоже не было большого количества эпизодов у чужих ворот, но только в первом тайме Алан Дзагоев дважды мог забивать. Мне кажется, что спартаковцы должны быть довольны результатом, а "армейцы" нет.

- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:

Учитывая тенденции последних розыгрышей чемпионата России, думаю, за первое место борьба ещё будет. Поэтому говорить о чемпионстве ещё рано, но "Зенит" показывает самую фундаментальную игру. В питерской команде больше занимаются футболом, а в "Локомотиве" пока больше ролики всякие снимают... в этом клубе слишком много уделяют не футбольным вещам, поэтому футбольная составляющая и страдает.

Результат встречи? У Сёмина не забалуешь. Подбор игроков у "Локомотива" неплохой, просто где-то пока не клеится. Хотя, опять же, о выходе Смолова в стартовом составе я понял только на 39-й минуте встречи, до этого его вообще не было видно. Ну и некоторые вещи мне непонятны: не видно желания у игроков, может, они до сих пор чемпионство празднуют. По идее, Сёмин - хороший тренер, игроки есть, но удали молодецкой нет, когда все бежали, всё летело. Сейчас же всё на муках. И если кто-то возразит аргументом про 3 гола, то это следствие успокоившегося при счёте 4:1 "Зенита". Как стало необходимо - питерцы пошли и забили ещё один. То есть игру диктует не "Локомотив", игру постоянно диктует их соперник.
Теги: Червиченко Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(6)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередные басни жиробаса
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:59) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Marlboro
В этом сезоне золото отдадут чумазым,Москва 3 года подряд берет золото.Ну кинут кость обглоданную вонючкам.

ну из Москвы, честно сказать, играет пока только ЦСКА. Остальные - бледная тень самих себя годичной давности. Или нет? То-то же.
так что не неси ересь. Для начала - попробуйте забить с игры.. Отскочили и с Зенитом, и с Конями!


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:43) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В этом сезоне золото отдадут чумазым,Москва 3 года подряд берет золото.Ну кинут кость обглоданную вонючкам.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:15) #
  • -4
  •  (10)

Червяк выдавил из себя ... э-э ... то, что он обычно выдавливает в инет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
стишков назарова, я сегодня, похоже не дождусь ...

Какие стишки, он ничью обмывает, не до поэзии ему.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:03) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
стишков назарова, я сегодня, похоже не дождусь ...

боярского наруби..на виниле


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
стишков назарова, я сегодня, похоже не дождусь ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.