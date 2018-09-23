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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Червиченко: "Спартак" выдавил из себя максимум, на который сегодня способен
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Накал был очень хороший, игра держала в напряжении до последней секунды, но... непонятное, честно говоря, впечатление... "Спартак" вроде и хорошо сыграл, однако преимущество явно было у ЦСКА. Мне кажется, что гости выдавили из себя максимум, на который сегодня способны. "Армейцы" пытались всё воплотить в забитые мячи своё заметное превосходство, но это вызывало спешку, которая и не позволила им достичь желаемого результата.
Ну и Карасёв, конечно... я не хочу сказать, что он отдавал какой-то из команд предпочтение. Он что в одну, что в другую сторону принимал очень странные решение. Ощущение, будто он был запуган ещё прошлыми высказываниями руководителей клубов до такой степени, что иногда противоречил сам себе.
Как я и сказал, общее преимущество было за ЦСКА, он был ближе к победе. За "Спартак", как обычно, сыграл ещё и фарт: в эпизоде с голом Фернандо Акинфеев уже заранее шёл туда, куда мяч летел, но он всё равно залетел в сетку! Бразилец, конечно, блестящий гол забил, но по большому счёту у "Спартака" моментов больше и не было. У ЦСКА тоже не было большого количества эпизодов у чужих ворот, но только в первом тайме Алан Дзагоев дважды мог забивать. Мне кажется, что спартаковцы должны быть довольны результатом, а "армейцы" нет.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
Учитывая тенденции последних розыгрышей чемпионата России, думаю, за первое место борьба ещё будет. Поэтому говорить о чемпионстве ещё рано, но "Зенит" показывает самую фундаментальную игру. В питерской команде больше занимаются футболом, а в "Локомотиве" пока больше ролики всякие снимают... в этом клубе слишком много уделяют не футбольным вещам, поэтому футбольная составляющая и страдает.
Результат встречи? У Сёмина не забалуешь. Подбор игроков у "Локомотива" неплохой, просто где-то пока не клеится. Хотя, опять же, о выходе Смолова в стартовом составе я понял только на 39-й минуте встречи, до этого его вообще не было видно. Ну и некоторые вещи мне непонятны: не видно желания у игроков, может, они до сих пор чемпионство празднуют. По идее, Сёмин - хороший тренер, игроки есть, но удали молодецкой нет, когда все бежали, всё летело. Сейчас же всё на муках. И если кто-то возразит аргументом про 3 гола, то это следствие успокоившегося при счёте 4:1 "Зенита". Как стало необходимо - питерцы пошли и забили ещё один. То есть игру диктует не "Локомотив", игру постоянно диктует их соперник.
- О матче:
Накал был очень хороший, игра держала в напряжении до последней секунды, но... непонятное, честно говоря, впечатление... "Спартак" вроде и хорошо сыграл, однако преимущество явно было у ЦСКА. Мне кажется, что гости выдавили из себя максимум, на который сегодня способны. "Армейцы" пытались всё воплотить в забитые мячи своё заметное превосходство, но это вызывало спешку, которая и не позволила им достичь желаемого результата.
Ну и Карасёв, конечно... я не хочу сказать, что он отдавал какой-то из команд предпочтение. Он что в одну, что в другую сторону принимал очень странные решение. Ощущение, будто он был запуган ещё прошлыми высказываниями руководителей клубов до такой степени, что иногда противоречил сам себе.
Как я и сказал, общее преимущество было за ЦСКА, он был ближе к победе. За "Спартак", как обычно, сыграл ещё и фарт: в эпизоде с голом Фернандо Акинфеев уже заранее шёл туда, куда мяч летел, но он всё равно залетел в сетку! Бразилец, конечно, блестящий гол забил, но по большому счёту у "Спартака" моментов больше и не было. У ЦСКА тоже не было большого количества эпизодов у чужих ворот, но только в первом тайме Алан Дзагоев дважды мог забивать. Мне кажется, что спартаковцы должны быть довольны результатом, а "армейцы" нет.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
Учитывая тенденции последних розыгрышей чемпионата России, думаю, за первое место борьба ещё будет. Поэтому говорить о чемпионстве ещё рано, но "Зенит" показывает самую фундаментальную игру. В питерской команде больше занимаются футболом, а в "Локомотиве" пока больше ролики всякие снимают... в этом клубе слишком много уделяют не футбольным вещам, поэтому футбольная составляющая и страдает.
Результат встречи? У Сёмина не забалуешь. Подбор игроков у "Локомотива" неплохой, просто где-то пока не клеится. Хотя, опять же, о выходе Смолова в стартовом составе я понял только на 39-й минуте встречи, до этого его вообще не было видно. Ну и некоторые вещи мне непонятны: не видно желания у игроков, может, они до сих пор чемпионство празднуют. По идее, Сёмин - хороший тренер, игроки есть, но удали молодецкой нет, когда все бежали, всё летело. Сейчас же всё на муках. И если кто-то возразит аргументом про 3 гола, то это следствие успокоившегося при счёте 4:1 "Зенита". Как стало необходимо - питерцы пошли и забили ещё один. То есть игру диктует не "Локомотив", игру постоянно диктует их соперник.
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