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Суд Ростовской области постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова к супруге о разводе в Никулинский районный суд Москвы.

"В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы", - цитирует РИА Новости представителя Миллеровского суда.

Кроме того, сообщается, что данное определение суда было обжаловано стороной истца.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 17:08) #
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футбольный сайт? не, не слышали...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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