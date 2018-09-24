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Чемпион сокрушен. Тактика безумной перестрелки
«Зенит» подходил к матчу максимально заряженным, но кроме настроя приготовил достаточно сюрпризов для «Локо». Семак выставил уже многократно обкатанную схему 4-2-3-1 с Кузяевым и Паредесом в опорной зоне. Шатов снова играл правого вингера, а Ерохин левого. Базовая тактика и модель игры не поменялись. «Зенит» забил так много из-за персональных перфомансов некоторых и ужасной обороны гостей. Схема «Локо» - 3-4-2-1, как и в первом матче ЛЧ. Несмотря на итог (дело не в базовой схеме), выглядит интересно.
Баланс обороны и атаки «Зенита» держится на одном игроке
Дриусси все меньше ложная и все больше полноценная «десятка». Аргентинец стал гораздо чаще раскатывать атаки из этой зоны самостоятельно, чем исполнять роль ложной «десятки» (рывки из зоны, частые смещения на фланги). В плотном окружении ему помогает низкий центр тяжести и маневренность. После выхода Маркизио вместо Шатова, Кузяев занял позицию Дриусси, а аргентинец ушел на правый фланг. Объем вовлеченности в командную игру моментально упал, за 22 минуты Дриусси отдал всего 5 передач, а его гол в концовке никак не связан с перестановкой. Общая статистика даже смазанная этим отрезком – 39 передач при 87% точности, для его роли на поле – это полет в космос без ракеты. Расположение аргентинца именно в центре тройки в 4-2-3-1 еще важнее для прессинга и контрпрессинга команды. Эта работа не отображается в оборонительной статистике, так как давление и скоростные перемещения - это далеко не всегда отбор или перехват, но визуально титанический труд аргентинца заметен практически любому. Радиус его действий просто огромен, против «Локо» он еще чаще чем обычно уходил глубоко в опорную зону при обороне и начале атак.
Прямые обязанности Дриусси тоже на уровне – гол и голевая, а также еще пара неплохих моментов. Дзюба важен в атаке и на стандартах в своей штрафной, Дриусси же важен везде, абсолютно ключевая фигура для командного баланса. Если вам нужен персональный герой матча, 22-летний маленький аргентинец лучший выбор. Семаку предстоит поломать голову, как уместить всех сильнейших в составе после набора формы Кокориным.
У «Зенита» есть прогресс в позиционных атаках
Все начало сезона у команды Семака хромала позиционная атака. Почти все голы в начале сезона были забиты после вертикальных атак с забросами\лонгболами или после стандартов. Прогресса удалось добиться благодаря узкому расположению четверки группы атаки (как на скриншоте, эта атака содержала 3 подряд опаснейших удара и чудом не закончилась голом). Это заготовка специально под болевую точку «Локомотива».
В последних матчах у «Локомотива» одна и та же позиционная проблема. Сёмин строит защитников очень узко, иногда чтобы выйти в свободную зону на линии с защитниками даже не нужно смещаться в полуфланг, не говоря про фланг. Этот их ход имел смысл против постоянно бьющегося по центру Краснодара, но не настолько же. Оба гола от быков «Локо» пропустил именно из-за излишней компактности линии защитников, был ещё убойный момент Газинского после вертикальной передачи со штрафного, причины те же.
Соперники «Локо» открывались в полуфланге и имели много времени после приема мяча. Например, в моменте со вторым голом Краснодара, оставил огромную зону куда и прошла передача на Сулейманова, у крайнего защитника было бы больше времени сблизиться и заблокировать удар, это как минимум, а скорее всего защитник бы вообще не дал ему развернуться на ворота. Также бросается в глаза нездоровая ориентация защитников на выдерживание компактности линии, игнорируя при этом остальные опасности - дальняя штанга, свободный игрок в центре штрафной, а опорники оставили набегающих в штрафную вторым темпом. Такая себе компактность ради компактности.
Ещё интереснее, что в модуле с 3 центральными защитниками проблема никуда не делась (матчи с «Зенитом» и «Галатасараем»), ширина линии слабо влияет на это. Можно говорить о системности проблемы в независимости от схемы. Группа атаки «Зенита» изначально располагалась также узко, чтобы маскировать намерения открыться в зоны по бокам.
Это привело к целой россыпи опасных передач в штрафную с боковой линии штрафной (по науке это лучшие позиции для кроссов, доказано статистически) и частично ко втором голу Шатова (ключевая ошибка все-таки за полузащитниками, Баринов и Фернандеш выключились из игры, хотя находились в оперативной близости).
Проблемы хозяев в обороне
Характер всех трех голов гостей путает оценки обычных зрителей. Первый гол – дальний удар, второй – рикошет от спины защитника после удара с не очень перспективной позиции, третий – привоз имени Эрнани. То есть по итогу этих голов, сложно говорить, что есть системные проблемы в обороне. Но они есть.
Первая и главная проблема – опорная зона с Кузяевым и Паредесем в обороне. Стало еще хуже на фоне усталости и спада Кузяева. Первый гол – следствие его позиционной ошибки, сам удар прошел между ног, что помешало Луневу среагировать, но за это Далера винить сложно. Кузяев играл во всех матчах с начала сезона (включая сборную), почти во всех от звонка до звонка. Сюда можно добавить смазанную предсезонку и сложный чемпионат мира, сейчас Далер выжат как лимон. Усталость влияет в первую очередь на концентрацию игрока без мяча, отсюда все эти позиционные ошибки. Кроме того, Далер трижды терял мяч на своей половине поля. Именно по этим причинам его убирают из опорной зоны в последних матчах после часа игры, то есть тренерский штаб видит проблему усталости, но продолжает дожимать состояние игрока.
Вторая проблема – левый фланг обороны с Набиуллиным. Все ждут от Эльмира прогресса, а вместо этого открывают все новые и новые слабости игрока. До этого матча считалось, что главная сильная сторона Набиуллина – активные оборонительные действия (отборы и единоборства, вплоть до верховых, но не включая подборы и перехваты). С этим у него был полный порядок и по статистике, и визуально. Против «Локомотива» выяснилось, что Набиуллину противопоказаны скоростные противостояния, особенно 1 в 1. 3 его проигранных единоборства привели к опасным атакам с левого фланга. Гости перегружали правый фланг «Зенита», стягивали туда обороняющихся и резко переводили мяч налево в разреженное пространство, создавая описанные выше противопоказания. Тушить эти пожары за счет чтения игры Эльмир не умеет, в отличии от Анюкова. Скорее всего Анюкову еще неоднократно предстоит выйти на левый фланг обороны под скоростных соперников.
В формате заметок
- У Ерохина снова гол+голевая. 50 передач при 90% точности, 2 успешные обводки и всего 2 потери (из старта меньше только у Ивановича). Пора прекращать шутки о «деревянности».
- Нету больше Ивановича задействован в продвижении мяча, у обоих по 55 передач, но у Нету 93% точности, у капитана 89%. Самое главное, у португальца больше вертикальных передач взламывающих линии. При одинаковом объеме единоборств, португалец выиграл на 15% больше, шок контент. Финальный штрих – 1 успешный отбор у Ивановича, 6 у Нету. Луиш выдает матч за матчем на топ уровне. Невероятное рядом.
- Локомотив заслужил удаление раньше, минимум 5 откровенных срывов скоростных атак, зато Зенит брезговал тактическим фолом и привозил на свои ворота контрвыпады. Было бы неплохо если бы наконец кто-то разжевал эти вещи футболистам. Яркий аргумент в пользу того, что это адекватная претензия - оба выхода Маркизио на замену в последних матчах, после неудачного отбора\перехвата от него можно убежать разве что без ноги, итальянец рубит на фол наверняка, умрет, но в пустую опорную за спиной не пустит. Итальянец на опыте прекрасно понимает, что лучше задушить атаку в зародыше и сфолить (возможно и без желтой), вопрос исключительно в плоскости рациональности.
Итоги
«Локо» остался на 11ом месте. Уже с начала октября начинается сложнейший календарь – Шальке, ЦСКА, Ростов и Порту. У Семина немного шансов сохранить работу по итогам этого отрезка. «Зенит» же ждет 2 матча на тяжелейших вязких полях в Астрахани и Каспийске. С точки зрения тактики самое интересное только начинается, Маркизио набирает форму, а Кокорин уже впервые вышел на поле.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Баланс обороны и атаки «Зенита» держится на одном игроке
Дриусси все меньше ложная и все больше полноценная «десятка». Аргентинец стал гораздо чаще раскатывать атаки из этой зоны самостоятельно, чем исполнять роль ложной «десятки» (рывки из зоны, частые смещения на фланги). В плотном окружении ему помогает низкий центр тяжести и маневренность. После выхода Маркизио вместо Шатова, Кузяев занял позицию Дриусси, а аргентинец ушел на правый фланг. Объем вовлеченности в командную игру моментально упал, за 22 минуты Дриусси отдал всего 5 передач, а его гол в концовке никак не связан с перестановкой. Общая статистика даже смазанная этим отрезком – 39 передач при 87% точности, для его роли на поле – это полет в космос без ракеты. Расположение аргентинца именно в центре тройки в 4-2-3-1 еще важнее для прессинга и контрпрессинга команды. Эта работа не отображается в оборонительной статистике, так как давление и скоростные перемещения - это далеко не всегда отбор или перехват, но визуально титанический труд аргентинца заметен практически любому. Радиус его действий просто огромен, против «Локо» он еще чаще чем обычно уходил глубоко в опорную зону при обороне и начале атак.
Прямые обязанности Дриусси тоже на уровне – гол и голевая, а также еще пара неплохих моментов. Дзюба важен в атаке и на стандартах в своей штрафной, Дриусси же важен везде, абсолютно ключевая фигура для командного баланса. Если вам нужен персональный герой матча, 22-летний маленький аргентинец лучший выбор. Семаку предстоит поломать голову, как уместить всех сильнейших в составе после набора формы Кокориным.
У «Зенита» есть прогресс в позиционных атаках
Все начало сезона у команды Семака хромала позиционная атака. Почти все голы в начале сезона были забиты после вертикальных атак с забросами\лонгболами или после стандартов. Прогресса удалось добиться благодаря узкому расположению четверки группы атаки (как на скриншоте, эта атака содержала 3 подряд опаснейших удара и чудом не закончилась голом). Это заготовка специально под болевую точку «Локомотива».
В последних матчах у «Локомотива» одна и та же позиционная проблема. Сёмин строит защитников очень узко, иногда чтобы выйти в свободную зону на линии с защитниками даже не нужно смещаться в полуфланг, не говоря про фланг. Этот их ход имел смысл против постоянно бьющегося по центру Краснодара, но не настолько же. Оба гола от быков «Локо» пропустил именно из-за излишней компактности линии защитников, был ещё убойный момент Газинского после вертикальной передачи со штрафного, причины те же.
Соперники «Локо» открывались в полуфланге и имели много времени после приема мяча. Например, в моменте со вторым голом Краснодара, оставил огромную зону куда и прошла передача на Сулейманова, у крайнего защитника было бы больше времени сблизиться и заблокировать удар, это как минимум, а скорее всего защитник бы вообще не дал ему развернуться на ворота. Также бросается в глаза нездоровая ориентация защитников на выдерживание компактности линии, игнорируя при этом остальные опасности - дальняя штанга, свободный игрок в центре штрафной, а опорники оставили набегающих в штрафную вторым темпом. Такая себе компактность ради компактности.
Ещё интереснее, что в модуле с 3 центральными защитниками проблема никуда не делась (матчи с «Зенитом» и «Галатасараем»), ширина линии слабо влияет на это. Можно говорить о системности проблемы в независимости от схемы. Группа атаки «Зенита» изначально располагалась также узко, чтобы маскировать намерения открыться в зоны по бокам.
Это привело к целой россыпи опасных передач в штрафную с боковой линии штрафной (по науке это лучшие позиции для кроссов, доказано статистически) и частично ко втором голу Шатова (ключевая ошибка все-таки за полузащитниками, Баринов и Фернандеш выключились из игры, хотя находились в оперативной близости).
Проблемы хозяев в обороне
Характер всех трех голов гостей путает оценки обычных зрителей. Первый гол – дальний удар, второй – рикошет от спины защитника после удара с не очень перспективной позиции, третий – привоз имени Эрнани. То есть по итогу этих голов, сложно говорить, что есть системные проблемы в обороне. Но они есть.
Первая и главная проблема – опорная зона с Кузяевым и Паредесем в обороне. Стало еще хуже на фоне усталости и спада Кузяева. Первый гол – следствие его позиционной ошибки, сам удар прошел между ног, что помешало Луневу среагировать, но за это Далера винить сложно. Кузяев играл во всех матчах с начала сезона (включая сборную), почти во всех от звонка до звонка. Сюда можно добавить смазанную предсезонку и сложный чемпионат мира, сейчас Далер выжат как лимон. Усталость влияет в первую очередь на концентрацию игрока без мяча, отсюда все эти позиционные ошибки. Кроме того, Далер трижды терял мяч на своей половине поля. Именно по этим причинам его убирают из опорной зоны в последних матчах после часа игры, то есть тренерский штаб видит проблему усталости, но продолжает дожимать состояние игрока.
Вторая проблема – левый фланг обороны с Набиуллиным. Все ждут от Эльмира прогресса, а вместо этого открывают все новые и новые слабости игрока. До этого матча считалось, что главная сильная сторона Набиуллина – активные оборонительные действия (отборы и единоборства, вплоть до верховых, но не включая подборы и перехваты). С этим у него был полный порядок и по статистике, и визуально. Против «Локомотива» выяснилось, что Набиуллину противопоказаны скоростные противостояния, особенно 1 в 1. 3 его проигранных единоборства привели к опасным атакам с левого фланга. Гости перегружали правый фланг «Зенита», стягивали туда обороняющихся и резко переводили мяч налево в разреженное пространство, создавая описанные выше противопоказания. Тушить эти пожары за счет чтения игры Эльмир не умеет, в отличии от Анюкова. Скорее всего Анюкову еще неоднократно предстоит выйти на левый фланг обороны под скоростных соперников.
В формате заметок
- У Ерохина снова гол+голевая. 50 передач при 90% точности, 2 успешные обводки и всего 2 потери (из старта меньше только у Ивановича). Пора прекращать шутки о «деревянности».
- Нету больше Ивановича задействован в продвижении мяча, у обоих по 55 передач, но у Нету 93% точности, у капитана 89%. Самое главное, у португальца больше вертикальных передач взламывающих линии. При одинаковом объеме единоборств, португалец выиграл на 15% больше, шок контент. Финальный штрих – 1 успешный отбор у Ивановича, 6 у Нету. Луиш выдает матч за матчем на топ уровне. Невероятное рядом.
- Локомотив заслужил удаление раньше, минимум 5 откровенных срывов скоростных атак, зато Зенит брезговал тактическим фолом и привозил на свои ворота контрвыпады. Было бы неплохо если бы наконец кто-то разжевал эти вещи футболистам. Яркий аргумент в пользу того, что это адекватная претензия - оба выхода Маркизио на замену в последних матчах, после неудачного отбора\перехвата от него можно убежать разве что без ноги, итальянец рубит на фол наверняка, умрет, но в пустую опорную за спиной не пустит. Итальянец на опыте прекрасно понимает, что лучше задушить атаку в зародыше и сфолить (возможно и без желтой), вопрос исключительно в плоскости рациональности.
Итоги
«Локо» остался на 11ом месте. Уже с начала октября начинается сложнейший календарь – Шальке, ЦСКА, Ростов и Порту. У Семина немного шансов сохранить работу по итогам этого отрезка. «Зенит» же ждет 2 матча на тяжелейших вязких полях в Астрахани и Каспийске. С точки зрения тактики самое интересное только начинается, Маркизио набирает форму, а Кокорин уже впервые вышел на поле.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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