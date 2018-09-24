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Виктор Гончаренко: Капский не думал, что ему плохо, он думал, как сделать лучше другим

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, провожая в последний путь друга и президента БАТЭ Анатолия Капского, сказал, что никогда не сможет смириться с потере.

"Анатолия Анатольевича было так много. У него было столько энергии, любви. Этого хватало нам всем. Он мог одновременно строить стадион, заключать контракты, узнавать, как здоровье мамы, строить какие-то бизнес-планы. И все это в течение дня. Мы всей семьей очень его просили: "Вы должны немножко себя беречь". Но он не прислушивался, всегда хотел двигаться вперед. Эта энергия была неуемной, ее нельзя было обуздать. Он шел только вперед. И все мы знаем, что до последних дней он строил какие-то планы на будущее. Он не думал, что ему плохо на данный момент, он думал, как сделать лучше другим. Это боль, которая навсегда со мной. И эта рана никогда не закроется", - цитирует Гончаренко "Прессбол".
Теги: Гончаренко ЦСКА
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