Новости партнеров

Разбитые "железнодорожники". Сборная неудачников 8-го тура

Московские "железнодорожники" уступили "Зениту" в Петербурге и усугубили свое положение на старте этого сезона. О представителях "Локо" и других команд, которые на этих выходных принесли своим клубам больше вреда чем пользы.

Разбитые "железнодорожники". Сборная неудачников 8-го тура

Гильерме, «Локомотив»

Вряд ли можно сказать, что Маринато провел совсем уж отвратительный матч, но доля его вины в пропущенных голах точно есть. А их набралось очень немало – «Локомотив» пропустил пять мячей. Да и других, более явных номинантов, в сборную неудачников за тур не набралось.

Дмитрий Андреев, «Оренбург»

Стал главным виновником пропущенного гола, поскольку не смог удержать Вилькера в результативном моменте. Помимо этого, допустил несколько ошибок, которыми просто не воспользовались игроки «Ахмата».

Владимир Рыков, «Динамо»

Неудачно вступил в борьбу, из-за чего и возник единственный голевой момент махачкалинцев, после которого Понсе открыл счет. Да, всего лишь один неудачный момент, но он стал ключевым.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Вся линия обороны «железнодорожников» сыграла бездарно и заслужила попадания в сборную худших, но мы ограничимся только Кверквелией. Именно Соломон заслуживает этого больше партнеров – один провал в борьбе против Дзюбы, когда тот забивал мяч, стоит очень дорого.

Анри Хагуш, «Арсенал»

Слишком много брака для защитника. Не успевал накрывать игроков «Рубина» в самый трудный момент встречи, стал одним из главных виновников камбэка казанцев.


Александр Самедов, «Спартак»

Самый скучный и невыразительный участник битвы между ЦСКА и «Спартаком». По этой причине и был заменен первым в игре.

Максим Семакин, «Енисей»

Автор нелепого мяча в ворота собственной команды. Именно из-за этого гола команде Аленичева пришлось менять первоначальный план, действовать более активно и, естественно, рисковать. Самое главное, что в эпизоде с автоголом, никакого участия игрока и не требовалось – снаряд летел в руки к голкиперу.

Игорь Денисов, «Локомотив»

Российский опорный полузащитник на старте сезона находится в отвратительной форме. Игра против «Зенита» стала очередным подтверждением этому. Пока что света в конце тоннеля не видно – как в случае с отдельным футболистом, так и со всем «Локомотивом».

Ильзат Ахметов, ЦСКА

Заработал ненужный штрафной в пользу «Спартака», после которого «красно-белые» открыли счет. В остальном – очевидно, слишком старался и по этой причине нервничал и не смог дать качественное усиление хозяевам поля.

Евгений Луценко, «Динамо»

Не реализовал пенальти на последних минутах игры против «Анжи», из-за чего «бело-голубые» проиграли явному фавориту. Не сумел использовать пару хороших эпизодов, которые у него были до этого.

Денис Ткачук, «Крылья Советов»

Самара разгромно уступила «Краснодару», но на самом деле сделали они это совсем не без шансов. «Крылышки» несколько раз неплохо переходили в атаку, но каждый раз пороли свои моменты. Один из лучших в этом деле был как раз нападающий в оттяжке Денис Ткачук.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: soccernews.ru
Теги: Локомотив Гильерме Денисов Кверквелия
Сегодня, 00:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.