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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Разбитые "железнодорожники". Сборная неудачников 8-го тура
Московские "железнодорожники" уступили "Зениту" в Петербурге и усугубили свое положение на старте этого сезона. О представителях "Локо" и других команд, которые на этих выходных принесли своим клубам больше вреда чем пользы.
Гильерме, «Локомотив»
Вряд ли можно сказать, что Маринато провел совсем уж отвратительный матч, но доля его вины в пропущенных голах точно есть. А их набралось очень немало – «Локомотив» пропустил пять мячей. Да и других, более явных номинантов, в сборную неудачников за тур не набралось.
Дмитрий Андреев, «Оренбург»
Стал главным виновником пропущенного гола, поскольку не смог удержать Вилькера в результативном моменте. Помимо этого, допустил несколько ошибок, которыми просто не воспользовались игроки «Ахмата».
Владимир Рыков, «Динамо»
Неудачно вступил в борьбу, из-за чего и возник единственный голевой момент махачкалинцев, после которого Понсе открыл счет. Да, всего лишь один неудачный момент, но он стал ключевым.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Вся линия обороны «железнодорожников» сыграла бездарно и заслужила попадания в сборную худших, но мы ограничимся только Кверквелией. Именно Соломон заслуживает этого больше партнеров – один провал в борьбе против Дзюбы, когда тот забивал мяч, стоит очень дорого.
Анри Хагуш, «Арсенал»
Слишком много брака для защитника. Не успевал накрывать игроков «Рубина» в самый трудный момент встречи, стал одним из главных виновников камбэка казанцев.
Александр Самедов, «Спартак»
Самый скучный и невыразительный участник битвы между ЦСКА и «Спартаком». По этой причине и был заменен первым в игре.
Максим Семакин, «Енисей»
Автор нелепого мяча в ворота собственной команды. Именно из-за этого гола команде Аленичева пришлось менять первоначальный план, действовать более активно и, естественно, рисковать. Самое главное, что в эпизоде с автоголом, никакого участия игрока и не требовалось – снаряд летел в руки к голкиперу.
Игорь Денисов, «Локомотив»
Российский опорный полузащитник на старте сезона находится в отвратительной форме. Игра против «Зенита» стала очередным подтверждением этому. Пока что света в конце тоннеля не видно – как в случае с отдельным футболистом, так и со всем «Локомотивом».
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Заработал ненужный штрафной в пользу «Спартака», после которого «красно-белые» открыли счет. В остальном – очевидно, слишком старался и по этой причине нервничал и не смог дать качественное усиление хозяевам поля.
Евгений Луценко, «Динамо»
Не реализовал пенальти на последних минутах игры против «Анжи», из-за чего «бело-голубые» проиграли явному фавориту. Не сумел использовать пару хороших эпизодов, которые у него были до этого.
Денис Ткачук, «Крылья Советов»
Самара разгромно уступила «Краснодару», но на самом деле сделали они это совсем не без шансов. «Крылышки» несколько раз неплохо переходили в атаку, но каждый раз пороли свои моменты. Один из лучших в этом деле был как раз нападающий в оттяжке Денис Ткачук.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: soccernews.ru
Гильерме, «Локомотив»
Вряд ли можно сказать, что Маринато провел совсем уж отвратительный матч, но доля его вины в пропущенных голах точно есть. А их набралось очень немало – «Локомотив» пропустил пять мячей. Да и других, более явных номинантов, в сборную неудачников за тур не набралось.
Дмитрий Андреев, «Оренбург»
Стал главным виновником пропущенного гола, поскольку не смог удержать Вилькера в результативном моменте. Помимо этого, допустил несколько ошибок, которыми просто не воспользовались игроки «Ахмата».
Владимир Рыков, «Динамо»
Неудачно вступил в борьбу, из-за чего и возник единственный голевой момент махачкалинцев, после которого Понсе открыл счет. Да, всего лишь один неудачный момент, но он стал ключевым.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Вся линия обороны «железнодорожников» сыграла бездарно и заслужила попадания в сборную худших, но мы ограничимся только Кверквелией. Именно Соломон заслуживает этого больше партнеров – один провал в борьбе против Дзюбы, когда тот забивал мяч, стоит очень дорого.
Анри Хагуш, «Арсенал»
Слишком много брака для защитника. Не успевал накрывать игроков «Рубина» в самый трудный момент встречи, стал одним из главных виновников камбэка казанцев.
Александр Самедов, «Спартак»
Самый скучный и невыразительный участник битвы между ЦСКА и «Спартаком». По этой причине и был заменен первым в игре.
Максим Семакин, «Енисей»
Автор нелепого мяча в ворота собственной команды. Именно из-за этого гола команде Аленичева пришлось менять первоначальный план, действовать более активно и, естественно, рисковать. Самое главное, что в эпизоде с автоголом, никакого участия игрока и не требовалось – снаряд летел в руки к голкиперу.
Игорь Денисов, «Локомотив»
Российский опорный полузащитник на старте сезона находится в отвратительной форме. Игра против «Зенита» стала очередным подтверждением этому. Пока что света в конце тоннеля не видно – как в случае с отдельным футболистом, так и со всем «Локомотивом».
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Заработал ненужный штрафной в пользу «Спартака», после которого «красно-белые» открыли счет. В остальном – очевидно, слишком старался и по этой причине нервничал и не смог дать качественное усиление хозяевам поля.
Евгений Луценко, «Динамо»
Не реализовал пенальти на последних минутах игры против «Анжи», из-за чего «бело-голубые» проиграли явному фавориту. Не сумел использовать пару хороших эпизодов, которые у него были до этого.
Денис Ткачук, «Крылья Советов»
Самара разгромно уступила «Краснодару», но на самом деле сделали они это совсем не без шансов. «Крылышки» несколько раз неплохо переходили в атаку, но каждый раз пороли свои моменты. Один из лучших в этом деле был как раз нападающий в оттяжке Денис Ткачук.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: soccernews.ru
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