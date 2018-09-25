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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Акинфеев поставил Черчесова только на 3-е место в списке лучших тренеров
Стали известен ход голосования за лучшего тренера 2018 года. Победу одержал наставник сборной Франции Дидье Дешам.
За Дешама свой голос отдал рулевой сборной России Станислав Черчесов. На второе место он поставил Зинедина Зидана («Реал»), а на третье - Диего Симеоне ("Атлетико").
Голкипер российской национальной команды и ЦСКА Игорь Акинфеев первые два места распределил таким же образом, а на третье поставил Черчесова.
FIFA
За Дешама свой голос отдал рулевой сборной России Станислав Черчесов. На второе место он поставил Зинедина Зидана («Реал»), а на третье - Диего Симеоне ("Атлетико").
Голкипер российской национальной команды и ЦСКА Игорь Акинфеев первые два места распределил таким же образом, а на третье поставил Черчесова.
FIFA
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