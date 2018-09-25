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Акинфеев поставил Черчесова только на 3-е место в списке лучших тренеров

Стали известен ход голосования за лучшего тренера 2018 года. Победу одержал наставник сборной Франции Дидье Дешам.

За Дешама свой голос отдал рулевой сборной России Станислав Черчесов. На второе место он поставил Зинедина Зидана («Реал»), а на третье - Диего Симеоне ("Атлетико").

Голкипер российской национальной команды и ЦСКА Игорь Акинфеев первые два места распределил таким же образом, а на третье поставил Черчесова.


FIFA
Теги: Акинфеев Черчесов Дешам Зидан
Сегодня, 09:03
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№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорек заслуженно лизнул Саламыча как преданный пес.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:36) #
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Цитата: Spartacus1971
Теперь Черчесов, поставит Акинфеева на третье место среди вратарей в сборной.


Учитывая, что первые два у них совпали, а на третье место Игорь из уважения поставил Черчесова, то ты сморозил ужасную глупость... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 10:36) #
  • -2
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Болеет за:
«Волга НН»
Тренер хорватов Далич тренер года. Хорваты никогда из группы не выходят ,а здесь довел команду до финала ,несомненно его вклад был огромный.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Теперь Черчесов, поставит Акинфеева на третье место среди вратарей в сборной.

Главное, кого Черчесов будет ставить в ворота на матч сборной, а не среди вратарей в сборной.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Spartacus1971
Теперь Черчесов, поставит Акинфеева на третье место среди вратарей в сборной.

Да ты шуткометатель, продолжай, не останавливайся, живот лопается
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 10:20) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Теперь Черчесов, поставит Акинфеева на третье место среди вратарей в сборной.

главное чтобы лайк никто нигде не ставил,а то ж начнется...)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 09:19) #
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  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Один выиграл ЧМ, другой ЛЧ - тут все понятно. Настоящее голосование и начинается с 3 места, так что Акинфеев в общем-то уважил тренера сборной.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:09) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Черчесов, поставит Акинфеева на третье место среди вратарей в сборной.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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