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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дмитрий Кузнецов: для молодежи ЦСКА не проблема проводить по две игры в неделю
Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не будет ротировать состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Тюмени".
"Армейцы играют в очень плотном графике, и, скорее всего, тренер захочет дать отдохнуть ряду футболистов.
С другой стороны, в нынешнем составе очень много молодых футболистов, и для них зачастую лучше чаще играть, чем тренироваться. Лично я не считаю, что для молодых игроков ЦСКА станет проблемой проводить по два матча в неделю. И я не думаю, что Гончаренко проведет обширную ротацию состава в этом матче", - цитируют Кузнецова "Известия".
Матч "Тюмень" - ЦСКА состоится 10 октября.
"Армейцы играют в очень плотном графике, и, скорее всего, тренер захочет дать отдохнуть ряду футболистов.
С другой стороны, в нынешнем составе очень много молодых футболистов, и для них зачастую лучше чаще играть, чем тренироваться. Лично я не считаю, что для молодых игроков ЦСКА станет проблемой проводить по два матча в неделю. И я не думаю, что Гончаренко проведет обширную ротацию состава в этом матче", - цитируют Кузнецова "Известия".
Матч "Тюмень" - ЦСКА состоится 10 октября.
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