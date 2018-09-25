Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дмитрий Кузнецов: для молодежи ЦСКА не проблема проводить по две игры в неделю

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не будет ротировать состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Тюмени".

"Армейцы играют в очень плотном графике, и, скорее всего, тренер захочет дать отдохнуть ряду футболистов.

С другой стороны, в нынешнем составе очень много молодых футболистов, и для них зачастую лучше чаще играть, чем тренироваться. Лично я не считаю, что для молодых игроков ЦСКА станет проблемой проводить по два матча в неделю. И я не думаю, что Гончаренко проведет обширную ротацию состава в этом матче", - цитируют Кузнецова "Известия".

Матч "Тюмень" - ЦСКА состоится 10 октября.
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 10:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (2)
online

И я не думаю, что Гончаренко проведет обширную ротацию состава в этом матче",


Как раз наоборот. Максимально выпустит лавочников- Ефрема, Гордюшенко, Кырнаца, Тикнизяна, возможно Жиронкина или Пухова.

Скорее всего молодых легов- Арнора и Такуму.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Снова псевдоэфедрины в организмах начали синтезироваться??? Сами собой....

Бромантана из Тарасовки позаимствовали. Говорят действенная вещь.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:06) #
  • -5
  •  (5)

Снова псевдоэфедрины в организмах начали синтезироваться??? Сами собой....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.