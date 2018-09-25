Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
14:10
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (1)
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (1)
13:20
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (8)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (8)
12:48
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
12:41
Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)
Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)
12:23
Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс (8)
Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс (8)
11:38
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (11)
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (11)
Вчера, 23:43
Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником (33)
Евгений Ловчев: слова Карреры о Глушакове - безобразие, он должен сделать его соратником (33)
Вчера, 23:27
Лука Модрич: хотел бы поздравить Роналду и Салаха. У вас еще будет возможность выиграть трофей (2)
Лука Модрич: хотел бы поздравить Роналду и Салаха. У вас еще будет возможность выиграть трофей (2)
Вчера, 23:16
Сердер Сердеров: сразу решился на переезд в Польшу, хотя были предложения из России (3)
Сердер Сердеров: сразу решился на переезд в Польшу, хотя были предложения из России (3)
Вчера, 23:03
Питерский десант. Сборная лучших игроков 8-го тура (4)
Питерский десант. Сборная лучших игроков 8-го тура (4)
Вчера, 23:00
Назван лучший игрок года по версии ФИФА (6)
Назван лучший игрок года по версии ФИФА (6)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал о ситуации вокруг эмблемы автозаводцев. В мае нынешний владелец клуба Роман Авдеев заявил, что Тукманов перевел торпедовский знак и эмблему на аффилированную с собой фирму.
"Я никак не связан с этим фондом, которому был передан этот знак. Все это не мешает команде сегодня использовать знак как в спортивных, так и в коммерческих целях. А господину Авдееву я желаю больше внимания уделять команде.
Наша мотивация была простая. На моей встрече с Авдеевым он сказал, что футбол не понимает, футбол ему не нужен, и он не знает, что с ним делать. После этого руководство и акционеры клуба приняли решение передать знак той структуре, которая учреждена футбольным клубом "Торпедо". Понимаете, акционеры учредили этот фонд и туда передали знак.
Это сделано для страховки. Ведь у нас уже были случаи с футбольным клубом "Торпедо", когда он переходил из одних рук в другие, когда он терял свое название, когда им руководили люди, которые поигрались с ним два-три года, а потом им надоело заниматься командой, которая их обременяла в финансовом плане. Они стали считать свои деньги и легко отказывались от футбольной составляющей. Если вы помните, они даже снимались с соревнований. Вот именно поэтому и было принято такое решение: во избежание ликвидации "Торпедо", его закрытия или последующей продажи, временно передать знак в этот фонд.
Вернем знак, когда новый владелец построит стадион и выведет команду в премьер-лигу. Это решение акционеров", - рассказал Тукманов.
СЭ
"Я никак не связан с этим фондом, которому был передан этот знак. Все это не мешает команде сегодня использовать знак как в спортивных, так и в коммерческих целях. А господину Авдееву я желаю больше внимания уделять команде.
Наша мотивация была простая. На моей встрече с Авдеевым он сказал, что футбол не понимает, футбол ему не нужен, и он не знает, что с ним делать. После этого руководство и акционеры клуба приняли решение передать знак той структуре, которая учреждена футбольным клубом "Торпедо". Понимаете, акционеры учредили этот фонд и туда передали знак.
Это сделано для страховки. Ведь у нас уже были случаи с футбольным клубом "Торпедо", когда он переходил из одних рук в другие, когда он терял свое название, когда им руководили люди, которые поигрались с ним два-три года, а потом им надоело заниматься командой, которая их обременяла в финансовом плане. Они стали считать свои деньги и легко отказывались от футбольной составляющей. Если вы помните, они даже снимались с соревнований. Вот именно поэтому и было принято такое решение: во избежание ликвидации "Торпедо", его закрытия или последующей продажи, временно передать знак в этот фонд.
Вернем знак, когда новый владелец построит стадион и выведет команду в премьер-лигу. Это решение акционеров", - рассказал Тукманов.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.