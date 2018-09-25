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Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ

Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал о ситуации вокруг эмблемы автозаводцев. В мае нынешний владелец клуба Роман Авдеев заявил, что Тукманов перевел торпедовский знак и эмблему на аффилированную с собой фирму.

"Я никак не связан с этим фондом, которому был передан этот знак. Все это не мешает команде сегодня использовать знак как в спортивных, так и в коммерческих целях. А господину Авдееву я желаю больше внимания уделять команде.

Наша мотивация была простая. На моей встрече с Авдеевым он сказал, что футбол не понимает, футбол ему не нужен, и он не знает, что с ним делать. После этого руководство и акционеры клуба приняли решение передать знак той структуре, которая учреждена футбольным клубом "Торпедо". Понимаете, акционеры учредили этот фонд и туда передали знак.

Это сделано для страховки. Ведь у нас уже были случаи с футбольным клубом "Торпедо", когда он переходил из одних рук в другие, когда он терял свое название, когда им руководили люди, которые поигрались с ним два-три года, а потом им надоело заниматься командой, которая их обременяла в финансовом плане. Они стали считать свои деньги и легко отказывались от футбольной составляющей. Если вы помните, они даже снимались с соревнований. Вот именно поэтому и было принято такое решение: во избежание ликвидации "Торпедо", его закрытия или последующей продажи, временно передать знак в этот фонд.

Вернем знак, когда новый владелец построит стадион и выведет команду в премьер-лигу. Это решение акционеров", - рассказал Тукманов.

СЭ
Теги: Торпедо Тукманов
Сегодня, 13:20
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(7)
№8 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
переведите уже это многострадальное Торпедо в Нижний Новгород! там и стадион есть и болельщиков Торпедо хоккейного ещё с советских втемен полно! и будет всем хорошо и клубу и городу и болельщикам! а в Москве Торпедо не нужно, пятое колесо в телеге...

Боитесь что появится ещё одна команда,которая будет вас регулярно вас драть как раньше.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№7 Написал: Parshin (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (6)
online

Российскому футболу - в Премьер-лиге совершенно не нужна пятая команда из Москвы, их здесь и так много на сегодня - целых Четыре - Перебор!
Вот бы еще одну московскую команду Премьер-лиги отправить ВНИЗ - в ФНЛ, в ПФЛ, в 3-й дивизион... Может быть, "Динамо" ???
Для Москвы - ТРИ команды в Премьер-лиге вполне достаточно,
а в крайнем случае, так и ДВЕ!!!!
"Торпедо" замечательная была команда,
но это было в ПРОШЛОМ Веке !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: KARASS (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (2)

а что стесняюсь спросить ты там делал столько лет -видимо сливки снимал grimacing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
тукманов гондон, болельщикам Торпедо терпения


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (5)

Как такую мразь земля носит....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:53) #
  • +8
  •  (10)

Знаем мы таких возвращальщиков, если Торпедо выйдет в высшую лигу, сразу образуется нехилая цена за возвращение, барыгино царство
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
переведите уже это многострадальное Торпедо в Нижний Новгород! там и стадион есть и болельщиков Торпедо хоккейного ещё с советских втемен полно! и будет всем хорошо и клубу и городу и болельщикам! а в Москве Торпедо не нужно, пятое колесо в телеге...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (7)

Хм. Пусть будет Сочи-Москва или Москва-Мордовия Торпедо, а Динамо обратно в Питер. P.S. Да убили уже Торпедо, нет его. Чего этот знак может стоить?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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