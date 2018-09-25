Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ

Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов рассказал о ситуации вокруг эмблемы автозаводцев. В мае нынешний владелец клуба Роман Авдеев заявил, что Тукманов перевел торпедовский знак и эмблему на аффилированную с собой фирму."Я никак не связан с этим фондом, которому был передан этот знак. Все это не мешает команде сегодня использовать знак как в спортивных, так и в коммерческих целях. А господину Авдееву я желаю больше внимания уделять команде.Наша мотивация была простая. На моей встрече с Авдеевым он сказал, что футбол не понимает, футбол ему не нужен, и он не знает, что с ним делать. После этого руководство и акционеры клуба приняли решение передать знак той структуре, которая учреждена футбольным клубом "Торпедо". Понимаете, акционеры учредили этот фонд и туда передали знак.Это сделано для страховки. Ведь у нас уже были случаи с футбольным клубом "Торпедо", когда он переходил из одних рук в другие, когда он терял свое название, когда им руководили люди, которые поигрались с ним два-три года, а потом им надоело заниматься командой, которая их обременяла в финансовом плане. Они стали считать свои деньги и легко отказывались от футбольной составляющей. Если вы помните, они даже снимались с соревнований. Вот именно поэтому и было принято такое решение: во избежание ликвидации "Торпедо", его закрытия или последующей продажи, временно передать знак в этот фонд.Вернем знак, когда новый владелец построит стадион и выведет команду в премьер-лигу. Это решение акционеров", - рассказал Тукманов.