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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Сенников: никто, кроме Семина, с проблемами "Локомотива" не справится
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал итоги прошедших игр 1/16 финала Кубка России.
- Самым напряженным поединком 1/16 финала стала игра «Локомотива» и «Балтики» в Калининграде. Почему «Локо» настолько тяжело далась победа над соперником и почему в целом железнодорожники пока не демонстрируют высоких результатов?
- Большая нагрузка легла на футболистов основного состава в последнее время. Очень много игр, плюс хорошая команда у «Балтики»: немало игроков калининградцев выступали в Премьер-лиге. Несколько человек и вовсе раньше играли в «Локомотиве». Поэтому, конечно, они были мотивированы на эту встречу. И это все-таки команда ФНЛ, а не ПФЛ. В то время как у многих команд Премьер-лиги соперниками в турнире были как раз клубы из ПФЛ. Видно было, что в сравнении с другими командами игра «Балтики» поставлена значительно лучше. Да, непростая ситуация у «Локомотива». Юрий Павлович Семин, естественно, не хотел повторить прошлогодний сюжет, когда команда почти по такому же сценарию в дополнительное время уступила «Крыльям Советов» на этой же стадии Кубка России (2:3). Но если говорить непосредственно об игре, то я сказал бы, что результат закономерен. У «Локо» было очень много моментов. Если бы Федор Смолов какой-то из своих голевых эпизодов забил, то, наверное, не было бы такой нервной концовки. Потом, когда сравняли счет, было видно, что игроки «Балтики» психологически подавлены. Дополнительное время прошло с полным преимуществом железнодорожников.
- Трудная победа после серии неудач, задаст тон поступательному движению вверх?
-В любом случае это должно положительно повлиять на «Локомотив». Все-таки команда прошла стадию Кубка России. Это уже плюс. В чемпионате, конечно, неудачно стартовали. Но в матче с «Динамо» была достойная ничья, а «Зенит» на данный момент просто сильнее. Пожалуй, сейчас это самая сильная команда в нашей Премьер-лиге. Так что, наверное, заслуженно победил. Но «Локо» даже вдесятером старался сравнять счет в той встрече. Конечно, есть проблемы, на которые следует обратить внимание. Такие как, игра в обороне. Столько нельзя пропускать. Даже от «Зенита». Это, конечно, немножко печалит. Надо играть в обороне на ноль. А так - в нападении есть моменты, команда забивает. Но реализация, конечно, все равно не самая хорошая.
- В начале недели были слухи о возможной отставке Семина. Нужны ли подобные перемены «Локомотиву»?
- Думаю, не надо никогда делать поспешных выводов. Всегда после чемпионского года наступает тяжелый этап. У любой команды. «Спартак» в прошлом году тоже не мог долго выйти на свой уровень. И тем не менее красно-белые преодолели этот этап и по итогам сезона заняли третье место — тоже достойный результат. Думаю, «Локомотив» сейчас должен поправить свое положение. Все стабилизируется. Юрий Павлович столько лет с «Локомотивом». Уверен, он знает, что делать в таких ситуациях. Никто другой, кроме него, с этой проблемой психологической не справится. Допустим, придет какой-то новый человек. Он может что-то изменить на мгновение, но глобально нет. Тут надо знать, чувствовать игроков. Семин лучше других это умеет делать.
- Из остальных сыгранных матчей Кубка России что выделите?
- Я бы отметил, что по сравнению с прошлым годом все команды РПЛ очень серьезно отнеслись к этому розыгрышу турнира.
- С чем это связано?
- Думаю, они понимают, что победа в Кубке России — самый короткий путь к Лиге Европы. Обладатель трофея попадает туда без отбора. И те команды, которые не претендуют на Лигу чемпионов, мне кажется, постараются максимально успешно сыграть в Кубке России. Все команды РПЛ прошли в следующую стадию. Исключением стала только «Уфа», игравшая в отборе к Лиге Европы.
- И эта еврокубковая квалификация отобрала у нее много сил?
- Видимо, да. Но мы видим, что как бы там ни было, между соперниками все равно идет очень упорная борьба за выход в 1/8 финала. Опять же к турниру сегодня более серьезно относятся.
Rusfootball
- Самым напряженным поединком 1/16 финала стала игра «Локомотива» и «Балтики» в Калининграде. Почему «Локо» настолько тяжело далась победа над соперником и почему в целом железнодорожники пока не демонстрируют высоких результатов?
- Большая нагрузка легла на футболистов основного состава в последнее время. Очень много игр, плюс хорошая команда у «Балтики»: немало игроков калининградцев выступали в Премьер-лиге. Несколько человек и вовсе раньше играли в «Локомотиве». Поэтому, конечно, они были мотивированы на эту встречу. И это все-таки команда ФНЛ, а не ПФЛ. В то время как у многих команд Премьер-лиги соперниками в турнире были как раз клубы из ПФЛ. Видно было, что в сравнении с другими командами игра «Балтики» поставлена значительно лучше. Да, непростая ситуация у «Локомотива». Юрий Павлович Семин, естественно, не хотел повторить прошлогодний сюжет, когда команда почти по такому же сценарию в дополнительное время уступила «Крыльям Советов» на этой же стадии Кубка России (2:3). Но если говорить непосредственно об игре, то я сказал бы, что результат закономерен. У «Локо» было очень много моментов. Если бы Федор Смолов какой-то из своих голевых эпизодов забил, то, наверное, не было бы такой нервной концовки. Потом, когда сравняли счет, было видно, что игроки «Балтики» психологически подавлены. Дополнительное время прошло с полным преимуществом железнодорожников.
- Трудная победа после серии неудач, задаст тон поступательному движению вверх?
-В любом случае это должно положительно повлиять на «Локомотив». Все-таки команда прошла стадию Кубка России. Это уже плюс. В чемпионате, конечно, неудачно стартовали. Но в матче с «Динамо» была достойная ничья, а «Зенит» на данный момент просто сильнее. Пожалуй, сейчас это самая сильная команда в нашей Премьер-лиге. Так что, наверное, заслуженно победил. Но «Локо» даже вдесятером старался сравнять счет в той встрече. Конечно, есть проблемы, на которые следует обратить внимание. Такие как, игра в обороне. Столько нельзя пропускать. Даже от «Зенита». Это, конечно, немножко печалит. Надо играть в обороне на ноль. А так - в нападении есть моменты, команда забивает. Но реализация, конечно, все равно не самая хорошая.
- В начале недели были слухи о возможной отставке Семина. Нужны ли подобные перемены «Локомотиву»?
- Думаю, не надо никогда делать поспешных выводов. Всегда после чемпионского года наступает тяжелый этап. У любой команды. «Спартак» в прошлом году тоже не мог долго выйти на свой уровень. И тем не менее красно-белые преодолели этот этап и по итогам сезона заняли третье место — тоже достойный результат. Думаю, «Локомотив» сейчас должен поправить свое положение. Все стабилизируется. Юрий Павлович столько лет с «Локомотивом». Уверен, он знает, что делать в таких ситуациях. Никто другой, кроме него, с этой проблемой психологической не справится. Допустим, придет какой-то новый человек. Он может что-то изменить на мгновение, но глобально нет. Тут надо знать, чувствовать игроков. Семин лучше других это умеет делать.
- Из остальных сыгранных матчей Кубка России что выделите?
- Я бы отметил, что по сравнению с прошлым годом все команды РПЛ очень серьезно отнеслись к этому розыгрышу турнира.
- С чем это связано?
- Думаю, они понимают, что победа в Кубке России — самый короткий путь к Лиге Европы. Обладатель трофея попадает туда без отбора. И те команды, которые не претендуют на Лигу чемпионов, мне кажется, постараются максимально успешно сыграть в Кубке России. Все команды РПЛ прошли в следующую стадию. Исключением стала только «Уфа», игравшая в отборе к Лиге Европы.
- И эта еврокубковая квалификация отобрала у нее много сил?
- Видимо, да. Но мы видим, что как бы там ни было, между соперниками все равно идет очень упорная борьба за выход в 1/8 финала. Опять же к турниру сегодня более серьезно относятся.
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