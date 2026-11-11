Российский тренер не согласен с форматом Зимнего Кубка РПЛ без зарубежных клубов

Российский тренер Дмитрий Пятибратов прокомментировал Rusfootball.infо информацию о том, что на Зимнем Кубке РПЛ впервые не будет зарубежных клубов.

Фото: РПЛ

Это бесценный на данный момент международный опыт. Пусть с сербами, китайцами, или казахами, все равно на пользу.

- Мне очень нравится, что зимой российские клубы имеют такой серьезный соревновательный момент. Отличная организация, хорошие поля – полный комфорт. Но не думаю, что в угоду телевизионных интересов, как сказал Алаев, стоит отказываться от участия зарубежных команд.И болельщикам, уверен, по душе будет увидеть что-то новое, что-то свежее.