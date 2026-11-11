Криситан ответил, может ли он играть на позиции "десятки" в "Краснодаре"

- Я уже выполнял различные функции не только здесь, но и в других в клубах, в которых был ранее. Играл и слева, и справа.
Поэтому где покажется лучше главному тренеру, я всегда буду готов как можно больше помочь команде, какая бы ни была позиция, - цитирует Кристиана "Чемпионат".
Кристиан перешел в "Краснодар" из бразильского "Крузейро" в летнее трансферное окно за 9,6 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. Бразилец провел за южан во всех турнирах 16 матчей и записал в свой актив три забитых мяча и четыре результативные передачи.
По итогам 14 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на пять баллов.