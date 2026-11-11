Пятибратов высказался о публичном конфликте в российском футболе

Российский тренер Дмитрий Пятибратов в интервью Rusfootball.infо с юмором отреагировал на затянувшийся публичный конфликт в российском футболе.

Фото: телеграм-канал Мостового

- Ха-ха. С огромным уважением отношусь к каждому. Лично зная Мусаева и Талалаева, ни разу не сомневаюсь, что они люди футбольные. Мурад Олегович живет футболом 24 часа. Что не играл в футбол на высочайшем уровне, ну не каждому дано. Я бы может поменял свою игровую карьеру на первое место в качестве тренера.



Бубнов и Мостовой – это легенды, выдающиеся футболисты. Но перепалка, которая на всеобщее обозрение выставляется, не к месту. Она не красит наш футбол. Было бы замечательно, чтобы эти люди собрались впятером, вместе со Слуцким тоже, за одним столом. Посидели, как в старые добрые времена за рюмкой и хорошей закуской. Посмеялись бы, выяснили отношения и намного добрее стал бы весь наш футбольный мир.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо