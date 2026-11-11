Футболист "Рубина" оценил уровень Ндомбеле

Полузащитник "Рубина" Велдин Ходжа оценил уровень Танги Ндомбеле.

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Буду рад видеть в клубе любого футболиста, кто усилит нас и поможет клубу. На мой взгляд, Ндомбеле — это большой и качественный футболист, - цитирует Ходжу "Матч ТВ"

По словам Ходжи, Ндомбеле - качественный футболист.- Думаю, все знают о качествах, которыми он обладает. Но обсуждать его будущее — это не моя работа. Было здорово потренироваться с ним!Напомним, что Танги Ндомбеле находится в казанском "Рубине" на просмотре, на данный момент полузащитник является свободным агентом и зимой может заключить с российским клубом контракт. Ранее он выступал за сборную Франции, "Ниццу", английский "Тоттенхэм" и ряд других европейских клубов.На данный момент казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе после 14 сыгранных туров.