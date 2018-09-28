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Родриго Бекао: Марио шутит: "Делай российский паспорт, и будем вместе играть за сборную". Но мне до этого еще очень далеко

Защитник ЦСКА Родриго Бекао оценил вероятность выступления за сборную России.

"У меня нет предпочтений за какую сборную играть. Конечно, в первую очередь хочется защищать цвета родной страны.

Марио, кстати, постоянно шутит насчет получения российского паспорта.Говорит: "Получай российский паспорт, и будем вместе играть за сборную". Но мне до этого еще очень далеко, – сказал Бекао.

СЭ
Теги: Бекао Фернандес ЦСКА
Сегодня, 08:44
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№6 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Spartacus1971,
Эм, ты читать умеешь? На данный момент по статистике он лучший защитник это тебе я ответил на то что ты написал что он слабый. А зачем мне матч пересматривать? От Андриано в этом матче никаких угроз вообще не исходило
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Цитата: Spartacus1971
Защитник слабый,не смог даже справится с Адриано,который ещё не набрал формы,пенальти был там,но судейка испугался поставить.

Слабый? По статистике лучший защитник РПЛ.
Справится с андриано? А что он забил? Или создал какой то голевой момент? Я весь матч андриано в упор не видел, видел только что он валялся все время возле штрафной, прекращай смотреть жопой футбол


Ты точно матч смотрел?Лучший защитник РПЛ,а с кем кони играли,из топов только мы и сразу проиграл дуэль Адриано,причём много раз,пересмотри матч.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 10:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Имхо,чувачок очень даже не помешал бы Стасу!!

Правильно! Сборная России должна состоять из негров и китайцев! Это же так логично...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 09:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Spartacus1971
Защитник слабый,не смог даже справится с Адриано,который ещё не набрал формы,пенальти был там,но судейка испугался поставить.

Слабый? По статистике лучший защитник РПЛ.
Справится с андриано? А что он забил? Или создал какой то голевой момент? Я весь матч андриано в упор не видел, видел только что он валялся все время возле штрафной, прекращай смотреть жопой футбол
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:15) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Защитник слабый,не смог даже справится с Адриано,который ещё не набрал формы,пенальти был там,но судейка испугался поставить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 08:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Имхо,чувачок очень даже не помешал бы Стасу!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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