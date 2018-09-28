Хорен Байрамян: слабых соперников в РПЛ нет

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"."На кубок в Химках у нас играло 80 процентов стартового состава. Поэтому будет нелегко после кубкового матча играть в чемпионате.Тем более встреча с "Химками" выдалась очень тяжелой. Когда играешь против команды первой лиги, против тебя настраиваются максимально. Химчане показали отличный футбол, бились до конца, оборонялись всей командой – было очень сложно.Нам есть над чем работать и где прибавлять. Хорошо, что выиграли. Теперь надо готовиться к матчу с "Крыльями". Да, самарцы разгромно проиграли в двух последних матчах, но это говорит лишь о том, что наша встреча станет особенно тяжелой. Слабых соперников в чемпионате нет", - сказал Байрамян.