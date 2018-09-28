Президент "Урала" Иванов: Федун не понимает - футбол в регионах еле выживает, какое тут развитие

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал, предложенные ранее владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, реформы российского футбола."Когда надо выживать, тут не до развития. Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует в регионах.Мы в глубинке весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!" - сказал Иванов.