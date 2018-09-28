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Президент "Урала" Иванов: Федун не понимает - футбол в регионах еле выживает, какое тут развитие

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал, предложенные ранее владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, реформы российского футбола.

"Когда надо выживать, тут не до развития. Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует в регионах.

Мы в глубинке весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!" - сказал Иванов.

СЭ
Теги: Урал Федун
Сегодня, 12:27
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13
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№13 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Федун не понимает.что каждый регион РАЗНЫЕ суммы выделяет из областного бюджета на футбол.
Кто то по 400 млн,как в Ростове.(на переезды,форму, аренду поля и т.д.-на зарплаты игрокам нельзя! Запрет!)
а кто то как в перми- давал крохи,а потом и вовсе перестал.
и КАКУЮ сумму Федун планирует получить?
Установить лимит и тут?
т.е. Минималяка бюджета-лимит.
Стадион--лимит.
Деньги от региона-лимит.
Все залимитировано.А
если клуб намерен играть своими игроками,местными,платя им небольшие деньги? и уложиться в 700 млн рубл.Амкар держался на 600 млн.Например.

И что самое интересное- БОГАТОМУ Зениту ЕЩЕ денег подкинут...
он получит больше всех денег от телеправ.

Федун выжил из ума


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас все богачи, ну, по крайней мере готовые тратить лишние деньги на футбол, существуют в Москве и только в Москве, т.е. Москва сосоредоточина в себе 85% всех денег России, плюс все офисы самых крупных коммпаний - в Москве, все главные таможни - в Москве и т.д.. Это практически отдельное государство... Московия, угнетающее всю остальную Россию и смотрящее на неё исключительно свысока... И какое тут развитие? Бред, бред, бред. Государство! загибается нах, довели, разграбили, растащили... а они - о развитии футбола. Печально. хотя их понять можно. Ну сколько можно денег вкладывать в клуб? Пора и им с самого футбола начать грабить...

Всё растащили... уже до пенсионеров добрались... а народ безмолвствует. Видно, пока ещё ХОРОШО живется... тоже везде тащат и "берут" - на все уровнях. Но так ведь долго продолжаться не может? Экономический "рост" в России - в 3 раза ниже средне-мирового. значит, у нас хуже в 3 раза управляют страной. Да и то - в основном за счет откачки с нефте-газовой трубы. Иначе бы стали "Украиной".


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:16) #
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Конечно, тов. Иванов, конечно! Много-то уже не спuздuшь.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№10 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Г-н Иванов.Г. любое государственное бабло идущее на спонсирование футбола - априори распил бюджета(ну Вы в курсе).Лозунг - развитие спорта,здоровья,любимой игры и т.д.Моё субьективное мнение - профессиональный спорт обязан существовать без государственных князей и бар!В нашем государсве слишком много неприкрытых чёрных дыр и без ЭТОГО! Многие тв каналы каждый день соревнуясь друг с другом собирают деньги на больных детей! Судя этой гос.логике(хе!)на детей у государсва денег нет,а на спонсирование загубленного футбола есть?! ВЫБИРАЮ ДЕТЕЙ,а не Ваш бред! Да и пример развития и спонсорства футбола у меня в Краснодаре уж больно хорош!От этого и отталкиваюсь.
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:24) #
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  •  (3)

У нас и дальше будут закрываться клубы. Денег в стране все меньше и санкций все больше.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Бывалый
бла-бла-бла... таким вот "руководителям" и не нужны перемены. Платил бы он из своего кармана, отвечал бы головой за свои поступки, так не подписывали бы больного погребняка например.

stuck_out_tongue_winking_eye Травмированного и уже давно отыгранного.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:16) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот только не этому Иванову рассуждать о футболе. Именно он приложил свой карман к развалу футбола в регионах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Sergey  Gritsay,
Что-то Вы "скромно" умолчали, в этом свете, о питерских зените и ске, например. Ну, понятно - на Москву-то легче всего свалить, а Питер уже давно неприкасаемый . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Идут два пацана , один другому говорит:" Вот ты баран, страна называется Москва, а мы живем в России" . Похоже на анекдот , но лично слышал от двух первоклассников. Как говорится устами младенцев....
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: kruga (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
почему в странных матчах так часто играет Урал? Совпадение?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:43) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вот от таких "управленцев" как Г. Иванов и надо очистить наш футбол!
Он привык получать деньги безотчётно, вне зависимости от результата команды в чемпионате! Возле каждой провинциальной команды кормится немало таких Г. Ивановых.
Доход клуба должен напрямую зависеть от итогового места в чемпионате! И никак иначе!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Пилильщик и договорняк голос подал...
Лакмус..
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (26)
Болеет за:
«Спартак»
бла-бла-бла... таким вот "руководителям" и не нужны перемены. Платил бы он из своего кармана, отвечал бы головой за свои поступки, так не подписывали бы больного погребняка например.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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