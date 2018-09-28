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Сергей Семак: уверен, что никакой недооценки "Анжи" с нашей стороны не будет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура против "Анжи".

"Уверен, никакой недооценки "Анжи" не будет - у соперника квалифицированная команда. Две победы подряд. Когда "Анжи" играет дома, с ними приходится нелегко. "Зенит" не может обыграть махачкалинцев на их поле уже три матча. Мы будем думать, как должны играть, чтобы добиться результата.

У "Анжи" много новых игроков, пришел новый тренер, который подстраивает состав под игру, которую он хочет видеть. Сперва он хочет наладить оборонительные действия, а затем работать над улучшением атакующей игры. У соперника есть игроки с большим опытом игры в премьер-лиге. В чемпионате России не бывает легких матчей и легких соперников. Будет сложная игра, но мы работаем над тем, чтобы провести ее как можно лучше", - сказал Семак.

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

СЭ
Теги: Анжи Семак Зенит
Сегодня, 13:17
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