Сергей Семак: уверен, что никакой недооценки "Анжи" с нашей стороны не будет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура против "Анжи"."Уверен, никакой недооценки "Анжи" не будет - у соперника квалифицированная команда. Две победы подряд. Когда "Анжи" играет дома, с ними приходится нелегко. "Зенит" не может обыграть махачкалинцев на их поле уже три матча. Мы будем думать, как должны играть, чтобы добиться результата.У "Анжи" много новых игроков, пришел новый тренер, который подстраивает состав под игру, которую он хочет видеть. Сперва он хочет наладить оборонительные действия, а затем работать над улучшением атакующей игры. У соперника есть игроки с большим опытом игры в премьер-лиге. В чемпионате России не бывает легких матчей и легких соперников. Будет сложная игра, но мы работаем над тем, чтобы провести ее как можно лучше", - сказал Семак.Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.