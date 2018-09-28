Сергей Семак: уверен, что никакой недооценки "Анжи" с нашей стороны не будет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:37
Молодежное первенство. ЦСКА в гостях разнес "Оренбург", "Локомотив" и "Ахмат" разошлись миром (1)
Молодежное первенство. ЦСКА в гостях разнес "Оренбург", "Локомотив" и "Ахмат" разошлись миром (1)
14:21
Слуцкий в шоке - вратарь "Витесса" пропустил гол от клуба 5-го дивизиона с центра поля (видео) (6)
Слуцкий в шоке - вратарь "Витесса" пропустил гол от клуба 5-го дивизиона с центра поля (видео) (6)
13:30
"Провели лучший ЧМ в истории, настало время сделать лучшую лигу в мире" - Газзаев критикует РФС (13)
"Провели лучший ЧМ в истории, настало время сделать лучшую лигу в мире" - Газзаев критикует РФС (13)
12:45
Дерби Мадрида и Рима, наши в Европе и «Челси» – «Ливерпуль», часть 2. Что смотреть в огненные европейские выходные? (3)
Дерби Мадрида и Рима, наши в Европе и «Челси» – «Ливерпуль», часть 2. Что смотреть в огненные европейские выходные? (3)
12:40
Mirror: американский бизнесмен готов выкупить "Челси" - сделка может состояться уже на выходных (4)
Mirror: американский бизнесмен готов выкупить "Челси" - сделка может состояться уже на выходных (4)
12:27
Президент "Урала" Иванов: Федун не понимает - футбол в регионах еле выживает, какое тут развитие (13)
Президент "Урала" Иванов: Федун не понимает - футбол в регионах еле выживает, какое тут развитие (13)
11:51
Сегодня вышла видеоигра FIFA 19 (2)
Сегодня вышла видеоигра FIFA 19 (2)
11:20
Валерий Газзаев о скандалах в "Спартаке": не могу представить подобное в ЦСКА. Это невозможно! (20)
Валерий Газзаев о скандалах в "Спартаке": не могу представить подобное в ЦСКА. Это невозможно! (20)
11:09
Евгений Ловчев: своей карьерой Семин заслужил полного карт-бланша в этой непростой ситуации (6)
Евгений Ловчев: своей карьерой Семин заслужил полного карт-бланша в этой непростой ситуации (6)
10:48
"Стадионы на 20 тыс, уход от госфинансирования, улучшенные телеправа" - проект реформ от Федуна (50)
"Стадионы на 20 тыс, уход от госфинансирования, улучшенные телеправа" - проект реформ от Федуна (50)
09:33
"Манчестер Юнайтед" за разрыв контракта с Моуринью должен будет заплатить огромную компенсацию (3)
"Манчестер Юнайтед" за разрыв контракта с Моуринью должен будет заплатить огромную компенсацию (3)
07:57
Карпин против "Спартака", "Ахмат" играет с очередной бывшей командой Рахимова. Превью 9-го тура РПЛ (4)
Карпин против "Спартака", "Ахмат" играет с очередной бывшей командой Рахимова. Превью 9-го тура РПЛ (4)
Вчера, 23:56
"Милан" не смог обыграть "Эмполи"
"Милан" не смог обыграть "Эмполи"
Вчера, 23:47
Жена Александра Кержакова подает на него в суд (27)
Жена Александра Кержакова подает на него в суд (27)
Вчера, 23:25
"Вальядолид" обыграл "Леванте"
"Вальядолид" обыграл "Леванте"
Вчера, 23:23
"Динамо" оштрафовано на 70 тысяч рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес "Анжи"
"Динамо" оштрафовано на 70 тысяч рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес "Анжи"
Вчера, 22:49
Завтра Смолов отправится в Рим на обследование (3)
Завтра Смолов отправится в Рим на обследование (3)
Вчера, 22:29
"Сассуоло" на выезде одолел СПАЛ
"Сассуоло" на выезде одолел СПАЛ
Вчера, 22:11
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Вчера, 22:04
"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России (2)
"Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России (2)
Вчера, 22:01
"Барселона" показала новый герб (4)
"Барселона" показала новый герб (4)
Вчера, 21:44
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (10)
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (10)
Вчера, 21:05
Франческо Тотти рассказал о драке со Спаллетти в 2016 году (6)
Франческо Тотти рассказал о драке со Спаллетти в 2016 году (6)
Вчера, 20:42
"Зенит" не получил штраф за квадрокоптер, упавший на поле во время игры со "Спартаком" (24)
"Зенит" не получил штраф за квадрокоптер, упавший на поле во время игры со "Спартаком" (24)
Сергей Семак: уверен, что никакой недооценки "Анжи" с нашей стороны не будет
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура против "Анжи".
"Уверен, никакой недооценки "Анжи" не будет - у соперника квалифицированная команда. Две победы подряд. Когда "Анжи" играет дома, с ними приходится нелегко. "Зенит" не может обыграть махачкалинцев на их поле уже три матча. Мы будем думать, как должны играть, чтобы добиться результата.
У "Анжи" много новых игроков, пришел новый тренер, который подстраивает состав под игру, которую он хочет видеть. Сперва он хочет наладить оборонительные действия, а затем работать над улучшением атакующей игры. У соперника есть игроки с большим опытом игры в премьер-лиге. В чемпионате России не бывает легких матчей и легких соперников. Будет сложная игра, но мы работаем над тем, чтобы провести ее как можно лучше", - сказал Семак.
Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.
СЭ
"Уверен, никакой недооценки "Анжи" не будет - у соперника квалифицированная команда. Две победы подряд. Когда "Анжи" играет дома, с ними приходится нелегко. "Зенит" не может обыграть махачкалинцев на их поле уже три матча. Мы будем думать, как должны играть, чтобы добиться результата.
У "Анжи" много новых игроков, пришел новый тренер, который подстраивает состав под игру, которую он хочет видеть. Сперва он хочет наладить оборонительные действия, а затем работать над улучшением атакующей игры. У соперника есть игроки с большим опытом игры в премьер-лиге. В чемпионате России не бывает легких матчей и легких соперников. Будет сложная игра, но мы работаем над тем, чтобы провести ее как можно лучше", - сказал Семак.
Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.