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"Матч ТВ" покажет в прямом эфире матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал"

Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире 2 октября матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским футбольным клубом ЦСКА и испанским "Реалом".

Трансляция на "Матч ТВ" начнется в 21:50 мск. Комментировать встречу будут Юрий Розанов и Михаил Моссаковский (с бровки поля). В 21:00 мск на телеканале "Матч Премьер" будет показана предматчевая студия в "Лужниках", ведущим которой будет Денис Казанский. До и после матча, а также в перерыве, ведущий обсудит игру с экспертом Александром Григоряном.

Как сообщает "Матч ТВ", телеканал готовит масштабную съемку. Игру будут снимать с 23 камер, что в два раза превышает нормы УЕФА. Девять камер будут оснащены крупной оптикой, четыре камеры - уникальной технологией замедленной съемки, камера "паук" будет транслировать игру с высоты птичьего полета. Также мини-камеры будут вмонтированы в ворота, а за одними воротами будет расположена камера с возможностью суперзамедленной съемки.

ТАСС
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 18:03
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