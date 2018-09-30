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Рифат Жемалетдинов: поднялись на шестое место. Надеюсь, это только начало

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над "Ахматом" (2:0) в 9-ом туре РПЛ.

"Тренер хорошо настроил на матч, подобрал нужные слова. В первом тайме у нас не все получалось, но во втором начали появляться моменты. Мы много атаковали и в концовке забили два гола. Когда отличился Фернандеш, стало полегче. Что касается моего гола, убежали в контратаку, Леша отдал, я забил. Мы поднялись на шестое место. Надеюсь, это только начало", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт "Локо".
Теги: Жемалетдинов Локомотив Ахмат
Сегодня, 08:16
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну если как и в прошлом году судейство для паровозов будет приятным для них,то и чемпионами станете.Сухина наверное с судьями поработал здорово,скорее всего организовал бесплатный проезд судей с семьями в любой конец страны на всех видах паровозов.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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