Михаил Комков: играли на результат. К сожалению, не получилось выиграть

После матча 9 тура РПЛ в котором встречались «Уфа» и «Енисей», который завершился волевой победой хозяев 1:2, свой комментарий дол полузащитник красноярской команды Михаил Комков.- Тяжёлый матч был в плане того, что встречались два конкурента, и очки нужны были каждой команде. Не очень хороший матч получился по качеству, старались играть на результат. Первый тайм выиграли 0:1 при не очень хорошей игре, но и «Уфа» мало что смогла сделать в первом тайме. Не знаю, как так быстро мы пропустили во втором тайме. Вообще «Уфе» достаточно тяжело отыгрываться. Они легче играют на контратаках. В позиционный футбол им очень тяжело играть. Но к сожалению не смогли не только удержать победный счёт, но и проиграли.- Я бы не сказал, что нам в первом тайме игра удавалась. Мы провели неплохо два последних матча по игре, но при этом без очкового результата, и поэтому решили, что в этой игре надо больше сделать упор на результат, где-то теряя в качестве и зрелищности игры. В первом тайме играли в целом надёжно, мы мало играли в атаке, делая ставку на то, что «Уфа» начнет атаковать, и мы её будем ловить на контратаках. А во втором тайме я не знаю, что произошло. Сложно объяснить. Пропустили нелепый гол на первой минуте второго тайма, и конечно психологический перевес был уже на стороне «Уфы». Так что, что произошло с командой во втором тайме мне не понятною- По поводу замен сложный вопрос. Может быть, не совсем получалась игра в первом тайме, но мы старались играть на результат. Где-то не хватало качества игры, из-за этого был технический брак. Но тренер хотел видимо усилить именно качество игры, контроль мяча за счет замен.- Не хочу быть предвзятым, но мне не показалось, что с нашей стороны была грубость. Игра была жёсткая-да. Но я не думаю, что мы играли грубее хозяев. Потому, что и в первом, и во втором тайме были моменты, когда «Уфа» играла жёстко. И грубая игра была со стороны «Уфы», и срывы наших атак. Нашего игрока в первом тайме перед штрафной хозяев ударили по лицу. Поэтому не думаю, что мы играли грубее «Уфы».