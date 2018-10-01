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Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт

Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт Экс-нападающий «Ростсельмаша», киевского «Динамо», «Ротора», «Кубани» и сборной России дал комментарий корреспонденту портала Rusfootball.info по окончанию матча «Спартак» - «Ростов», пояснив что нынешняя трансферная политика ведущих клубов РПЛ в отношении легионеров позволяет идти в лидерах таким командам как «Ростов» и «Краснодар»

- Хорошая игра. Быть может не было суперкачественного исполнительского мастерства, однако был продемонстрирован хороший темп игры. И это мне понравилось. Было видно, что встречаются команды из лидирующей группы чемпионата.

- Глядя на забитый гол, возникает вопрос: помните ли вы за последние 15 лет чтобы «Спартак» хорошо играл без мяча?

- Не могу не отметить что тактически за последние годы «Спартак» явно прибавил. Особенно с появлением Карреры. Он ведь приходил при Аленичеве как тренер по тактике. И тут они добавили – в прошлые годы в этом плане у команды ситуация была хуже.

Но хотел бы отметить другое, и это весьма важно:

Первое: Чемпионат у нас сравнялся. Если раньше лучшие игроки были в основном собраны в ведущих московских клубах: «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», то сейчас они разбросаны по всей стране. И чемпионат у нас стал крайне ровным. У нас мало действительно думающих футболистов – а особенно русских, каким, например, был Александр Мостовой.

Вы посмотрите: ведь сегодня все команды играют в принципе тактически грамотно. В первую очередь – в обороне. Делают её весьма мощной, и часто – насыщенной. И эту оборону нужно как-то вскрывать. А футболистов, что могут играть на поле с головой – их очень мало. И они на вес золота. К примеру, в «Спартаке» есть Ананизде, но он сейчас почти постоянно травмирован. Раньше таких в нашем чемпионате было гораздо больше.

Сейчас же типичная картинка для чемпионата России: плотность в обороне, а креатива впереди не хватает.

Второе: иностранцы, что играют на сегодня в лидирующих командах в России – они среднего уровня. Иностранные игроки ведь на сегодня весьма неохотно едут в Россию. И это те, кто сегодня, по большому счёту невостребованны в Европе.

Вспомните, к примеру, того-же Вагнера Лав – что с обороной других команд делал он?

И это прежде всего играет на руку таким командам как «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», «Оренбург». Потому что при таких легионерах у лидеров они могут играть на равных с клубами, у которых годовой бюджет от 2 до 4 раз больше чем в среднем у половины наших клубов. И даже выигрывать у них. В нашем чемпионате раз, два – и обчёлся иностранных игроков хорошего уровня.

Посмотрите, например, на Адриано. Его я помню, когда работал в Киеве, а он был на пике формы в донецком «Шахтёре». Потом уехал в «Милан», где по-сути и не играл – выходил на замены по 5-10 минут. И вдруг мы его берём в наш чемпионат, и подписываем на хороший контракт. Он бы в жизни на сегодняшний день не приехал бы в Россию, если бы был востребован в европе. А тут ему сделали хороший контракт, несмотря на то, что пик его формы был ещё в донецком «Шахтёре» - он ведь тогда играл на серьёзном уровне.

А теперь посмотрите на еврокубковые игры – тут всё оно и выливается. Мы еле-еле играем в Европе. И посмотрите с какими командами. О чем тут можно говорить?

Эта ситуация на руку находящимся в лидерах чемпионата «Краснодару», «Ростову» - они в такой ситуации могут играть на равных и выигрывать что у «Спартака», что у «Зенита».

- Сегодня вы увидели в Карпине зрелого, маститого специалиста?

- Конечно он растёт в этом плане. Он и футболистом был хорошим, думающим. Плюс, у него собран хороший тренерский коллектив. В нём ряд весьма неплохих испанских специалистов, что, видимо, плотно работают по тактике. Тут же и Александр Маслов, что был лучшим нападающим в чемпионате России. Складывается хорошая команда его помощников. Да и сам он растёт как тренер – это было наглядно видно по той-же работе на «Матч ТВ». Вероятно, в этот период он серьёзно расширил свой кругозор.
Теги: Спартак Адриано Ростов Герасименко
Сегодня, 00:01
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№3 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 00:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Многие хорошие футболисты приезжают к нам доигрывать,плюс денег заработать.А остальные легионеры это средние футболисты,которые так же играют и в других чемпионатах.Ну а молодым футболистам расти еще и расти.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
год назад пели по-другому: какой мастер, приехал играть в футбол, помог взять чемпионство
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:11) #
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online

надо Давыдова "русского Месси" наигрывать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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