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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Никита Чернов: в раздевалке теперь заправляют Щенников, Набабкин и Акинфеев
Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал об атмосфере в команде после ухода ее лидеров.
"Многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.
Сейчас в раздевалке заправляют Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и "напихать", - сказал Чернов.
Известия
"Многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.
Сейчас в раздевалке заправляют Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и "напихать", - сказал Чернов.
Известия
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