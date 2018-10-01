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Никита Чернов: в раздевалке теперь заправляют Щенников, Набабкин и Акинфеев

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал об атмосфере в команде после ухода ее лидеров.

"Многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.

Сейчас в раздевалке заправляют Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и "напихать", - сказал Чернов.

Известия
Теги: Чернов Набабкин Акинфеев Щенников ЦСКА
Сегодня, 10:50
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6
(3)
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
А что в этом удивительного. Так и должно быть!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:33) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Тебя дак больше всех надо заправлять! Чую напривозишь нам в матче с Реалом, хоть и не хотелось бы этого.


Да там дубль приехал, много не напихают
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:27) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: utekay
Кто кому заправляет?

когда как, вчера анжуйцы зинке
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кто кому заправляет?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: EMDM (Сегодня, 11:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А Дзагоев ? Или он обычно в больнице находится?))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тебя дак больше всех надо заправлять! Чую напривозишь нам в матче с Реалом, хоть и не хотелось бы этого.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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