Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (1)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (1)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (21)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (21)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (5)
12:44
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (23)
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (23)
11:49
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (42)
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (42)
11:32
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (4)
09:38
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало (3)
Пост сдал! Лучшие матчи Игоря Акинфеева в сборной России
Игорь Акинфеев сегодня попрощался со сборной России, за которую выступал практически 15 лет. Взлёты и падения, восторги и едкие усмешки – всё это преследовало голкипера национальной команды долгие годы. Но нельзя не отметить матчи, которые останутся в памяти как ключевые поединки с участием Акинфеева в составе сборной России.
Россия – Бразилия (0:1), товарищеский матч, 1 марта 2006 года.
Матч против команды по-настоящему топовой команды для Акинфеева в составе сборной состоялся спустя два года после дебюта за сборную. В Москве россияне принимали грозную Бразилию, в составе которой выступали одни звёзды - Зе Роберто, Жилберто Силва, Адриано, Кака, Роберто Карлос и Роналдо. Последний уже на 15-минуте матча переправил рукой мяч в угол ворот Акинфеева после удара Роберто Карлоса. Голкипер сборной России не дёрнулся за мячом, но начал сигнализировать арбитру о неправомерности забитого гола. Арбитр мяч всё-таки засчитал, а Игорь больше в этом противостоянии не пропустил, усвоив печальную науку, доигрывая эпизоды до конца.
Россия – Хорватия (0:0), отборочный матч Евро-2008, 6 сентября 2006 года.
Первый матч сборной России на пути к феноменальному Евро-2008. В Москве сборная Хорватии вела себя по-хозяйски, создавая обилие моментов у наших ворот. Например, Милан Рапаич на 50-й минуте со штрафного пробил точнёхонько в «девятку», но Акинфеев успел подставить руку и переправил мяч в перекладину, от которой снаряд отскочил в поле. Через пару минут Игорь вновь спас команду от неминуемого гола, парировав удар Нико Кранчара под перекладину. Если у нашей сборной в тот день мало что получалось, то Акинфеев вытащил всё, что можно и что нельзя, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Голландия – Россия (1:3), четвертьфинал Евро-2008, 21 июня 2008 года.
Звёздный час не только Игоря Акинфеева, но и всей сборной России – красный день календаря в современной истории российского футбола. В тот вечер на максимуме своих возможностей сыграл каждый игрок национальной сборной. Особую роль сыграл в победе и Акинфеев, который пропустил единственный мяч от внушительной атакующей линии сборной Голландии. Ван Перси, Булахруз, ван дер Ваарт, Снейдер и ван Нистелрой восемь раз угрожали воротам Акинфеева, но единожды отличиться смог только последний из этого списка голландских звёзд. Уверенность голкипера сыграла важную роль в исторической победе сборной России.
Германия – Россия (2:1), отборочный матч чемпионата мира-2010, 11 октября 2008 года.
Несмотря на то, что сборная России пропустила в этом матче пару мячей, винить в них голкипера было нельзя. То, что сотворили в первом тайме Подольски и Баллак – произведения футбольного искусства. Оба мяча были забиты таким образом, что их не вытащил бы ни один голкипер. Зато Акинфеев проявил себя во втором тайме, совершив три потрясающих сейва, не позволив немцам довести счёт до разгромного. Во многом благодаря уверенным действиям Акинфеева наша команда в том матче до последних секунд боролась за положительный результат.
Македония – Россия (1:2), отборочный матч Евро-2012, 13 октября 2010 года.
Один из самых слабых матчей в исполнении сборной России за долгое время. Но это не касается Игоря Акинфеева, который в сложнейшей ситуации позволил национальной команде увезти из Скопье минимальную победу. Первым успешным действием было спасение после сложнейшего удара головой от македонского нападающего. Во второй раз Игорю пришлось спасть команду от неминуемого гола с пенальти, назначение которого было очень спорным. Акинфеев парировал удар Наумоски с точки, что позволило сборной России сохранить преимущество до финального свистка.
Швеция - Россия (1:1), отборочный матч Евро-2016, 9 октября 2014 года.
Спустя пару минут после того, как Кокорин открыл счёт, сборная России получила пенальти в свои ворота, но счёт шведы сравняли только на 49-й. Акинфеев вытащил пенальти и помог нашей команде не проиграть прямому конкуренту.
БОНУС: Черногория – Россия (0:3), отборочный матч Евро-2016, 27 марта 2015 года.
Этот поединок помнит каждый российский болельщик, а в историю он вошёл, как «Беспорядки в Подгорице». Уже на первой минуте поединка в Игоря Акинфеева с трибуны активных болельщиков сборной Черногории прилетел горящий файер. Голкипер был в срочном порядке госпитализирован с ожогами и сотрясением мозга. Матч был прерван более чем на полчаса, а зрители были предупреждены о санкциях в случае повторения подобного хулиганства. Матч продолжился, но главный арбитр Айтекин был вынужден увести команды в подтрибунное помещение снова после того, как Роман Широков не реализовал пенальти. На трибунах вновь началась потасовка, на поле полетел град предметов, а поединок после 68-ой минуты так и не был продолжен. Акинфеев, к счастью, не получил более серьёзной травмы, а сборная России заработала победу – было принято решение об остановке матча и присуждении сборной Черногории технического поражения.
Россия – Швеция (1:0), отборочный турнир Евро-2016, 25 сентября 2015 года.
Удивительный факт, но уже после ЧМ-2014 года, на котором Россия выглядела уныло под руководством Фабио Капелло, героями национальной команды стали Дзюба и Акинфеев. Команду принял Леонид Слуцкий, а матч против сборной Швеции стал выдающимся не только для Игоря Акинфеева, но и для всей сборной. Проявив приличную самоотдачу, национальная команда добилась успеха. Сначала решающий гол оформил Артём Дзюба, а уже в концовке матча в дело вступил голкипер. Акинфеев отразил сумасшедшие удары в исполнении Берга и Форсберга, что позволило сборной России одержать столь важную минимальную победу. Эх, жаль, что Акинфеев не сыграет со шведами вновь, уж больно здорово получается!
Англия - Россия (1:1), групповой этап Евро-2016, 11 июня 2016 года.
В том числе благодаря победе над шведами сборная России поехала во Францию на чемпионат Европы. Матч с англичанами стал сложнейшим для нашей команды. Раз за разом Лаллана, Смоллинг и Руни ставили в тупик нашу оборону, но только не Акинфеева, который парировал удар за ударом. Самый яркий момент в исполнении Игоря – отражённый удар, исполненный Уэйном Руни с 15 метров. Акинфеев сумел моментально сложиться на линии ворот и отбил мяч. Английские СМИ смаковали этот момент, сравнивая Акинфеева с голкипером Гордоном Бэнксом, а также отмечали, что одним этим действием Игорь сумел вернуть себе репутацию после неудачного ЧМ-2014.
Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), 1/8 финала чемпионата мира-2018, 1 июля 2018 года.
Этот момент золотом будет отлит не только в виде сувенирных медалей – золотые воспоминания о «ноге Акинфеева» будут жить среди болельщиков ещё не один десяток лет. Испанцы оказывали колоссальное давление на всю команду России, а первый удар по воротам Игоря произвели перед перерывом. Имели шансы на гол с игры Иньеста и Родриго, но Акинфеев был на высоте. Когда же дело дошло до развязки в серии пенальти, в решающем броске вместе с Игорем застыла, казалось, вся страна. Удар Яго Аспаса Акинфеев отбил ногой! Заваливаясь в угол, голкипер сборной России выставил ногу, которой парировал летящий по центру ворот мяч. «Нога Бога» - так именовали действие Игоря в прессе. С этим утверждением согласилась, пожалуй, вся страна.
Данила Харченко
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Россия – Бразилия (0:1), товарищеский матч, 1 марта 2006 года.
Матч против команды по-настоящему топовой команды для Акинфеева в составе сборной состоялся спустя два года после дебюта за сборную. В Москве россияне принимали грозную Бразилию, в составе которой выступали одни звёзды - Зе Роберто, Жилберто Силва, Адриано, Кака, Роберто Карлос и Роналдо. Последний уже на 15-минуте матча переправил рукой мяч в угол ворот Акинфеева после удара Роберто Карлоса. Голкипер сборной России не дёрнулся за мячом, но начал сигнализировать арбитру о неправомерности забитого гола. Арбитр мяч всё-таки засчитал, а Игорь больше в этом противостоянии не пропустил, усвоив печальную науку, доигрывая эпизоды до конца.
Россия – Хорватия (0:0), отборочный матч Евро-2008, 6 сентября 2006 года.
Первый матч сборной России на пути к феноменальному Евро-2008. В Москве сборная Хорватии вела себя по-хозяйски, создавая обилие моментов у наших ворот. Например, Милан Рапаич на 50-й минуте со штрафного пробил точнёхонько в «девятку», но Акинфеев успел подставить руку и переправил мяч в перекладину, от которой снаряд отскочил в поле. Через пару минут Игорь вновь спас команду от неминуемого гола, парировав удар Нико Кранчара под перекладину. Если у нашей сборной в тот день мало что получалось, то Акинфеев вытащил всё, что можно и что нельзя, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Голландия – Россия (1:3), четвертьфинал Евро-2008, 21 июня 2008 года.
Звёздный час не только Игоря Акинфеева, но и всей сборной России – красный день календаря в современной истории российского футбола. В тот вечер на максимуме своих возможностей сыграл каждый игрок национальной сборной. Особую роль сыграл в победе и Акинфеев, который пропустил единственный мяч от внушительной атакующей линии сборной Голландии. Ван Перси, Булахруз, ван дер Ваарт, Снейдер и ван Нистелрой восемь раз угрожали воротам Акинфеева, но единожды отличиться смог только последний из этого списка голландских звёзд. Уверенность голкипера сыграла важную роль в исторической победе сборной России.
Германия – Россия (2:1), отборочный матч чемпионата мира-2010, 11 октября 2008 года.
Несмотря на то, что сборная России пропустила в этом матче пару мячей, винить в них голкипера было нельзя. То, что сотворили в первом тайме Подольски и Баллак – произведения футбольного искусства. Оба мяча были забиты таким образом, что их не вытащил бы ни один голкипер. Зато Акинфеев проявил себя во втором тайме, совершив три потрясающих сейва, не позволив немцам довести счёт до разгромного. Во многом благодаря уверенным действиям Акинфеева наша команда в том матче до последних секунд боролась за положительный результат.
Македония – Россия (1:2), отборочный матч Евро-2012, 13 октября 2010 года.
Один из самых слабых матчей в исполнении сборной России за долгое время. Но это не касается Игоря Акинфеева, который в сложнейшей ситуации позволил национальной команде увезти из Скопье минимальную победу. Первым успешным действием было спасение после сложнейшего удара головой от македонского нападающего. Во второй раз Игорю пришлось спасть команду от неминуемого гола с пенальти, назначение которого было очень спорным. Акинфеев парировал удар Наумоски с точки, что позволило сборной России сохранить преимущество до финального свистка.
Швеция - Россия (1:1), отборочный матч Евро-2016, 9 октября 2014 года.
Спустя пару минут после того, как Кокорин открыл счёт, сборная России получила пенальти в свои ворота, но счёт шведы сравняли только на 49-й. Акинфеев вытащил пенальти и помог нашей команде не проиграть прямому конкуренту.
БОНУС: Черногория – Россия (0:3), отборочный матч Евро-2016, 27 марта 2015 года.
Этот поединок помнит каждый российский болельщик, а в историю он вошёл, как «Беспорядки в Подгорице». Уже на первой минуте поединка в Игоря Акинфеева с трибуны активных болельщиков сборной Черногории прилетел горящий файер. Голкипер был в срочном порядке госпитализирован с ожогами и сотрясением мозга. Матч был прерван более чем на полчаса, а зрители были предупреждены о санкциях в случае повторения подобного хулиганства. Матч продолжился, но главный арбитр Айтекин был вынужден увести команды в подтрибунное помещение снова после того, как Роман Широков не реализовал пенальти. На трибунах вновь началась потасовка, на поле полетел град предметов, а поединок после 68-ой минуты так и не был продолжен. Акинфеев, к счастью, не получил более серьёзной травмы, а сборная России заработала победу – было принято решение об остановке матча и присуждении сборной Черногории технического поражения.
Россия – Швеция (1:0), отборочный турнир Евро-2016, 25 сентября 2015 года.
Удивительный факт, но уже после ЧМ-2014 года, на котором Россия выглядела уныло под руководством Фабио Капелло, героями национальной команды стали Дзюба и Акинфеев. Команду принял Леонид Слуцкий, а матч против сборной Швеции стал выдающимся не только для Игоря Акинфеева, но и для всей сборной. Проявив приличную самоотдачу, национальная команда добилась успеха. Сначала решающий гол оформил Артём Дзюба, а уже в концовке матча в дело вступил голкипер. Акинфеев отразил сумасшедшие удары в исполнении Берга и Форсберга, что позволило сборной России одержать столь важную минимальную победу. Эх, жаль, что Акинфеев не сыграет со шведами вновь, уж больно здорово получается!
Англия - Россия (1:1), групповой этап Евро-2016, 11 июня 2016 года.
В том числе благодаря победе над шведами сборная России поехала во Францию на чемпионат Европы. Матч с англичанами стал сложнейшим для нашей команды. Раз за разом Лаллана, Смоллинг и Руни ставили в тупик нашу оборону, но только не Акинфеева, который парировал удар за ударом. Самый яркий момент в исполнении Игоря – отражённый удар, исполненный Уэйном Руни с 15 метров. Акинфеев сумел моментально сложиться на линии ворот и отбил мяч. Английские СМИ смаковали этот момент, сравнивая Акинфеева с голкипером Гордоном Бэнксом, а также отмечали, что одним этим действием Игорь сумел вернуть себе репутацию после неудачного ЧМ-2014.
Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), 1/8 финала чемпионата мира-2018, 1 июля 2018 года.
Этот момент золотом будет отлит не только в виде сувенирных медалей – золотые воспоминания о «ноге Акинфеева» будут жить среди болельщиков ещё не один десяток лет. Испанцы оказывали колоссальное давление на всю команду России, а первый удар по воротам Игоря произвели перед перерывом. Имели шансы на гол с игры Иньеста и Родриго, но Акинфеев был на высоте. Когда же дело дошло до развязки в серии пенальти, в решающем броске вместе с Игорем застыла, казалось, вся страна. Удар Яго Аспаса Акинфеев отбил ногой! Заваливаясь в угол, голкипер сборной России выставил ногу, которой парировал летящий по центру ворот мяч. «Нога Бога» - так именовали действие Игоря в прессе. С этим утверждением согласилась, пожалуй, вся страна.
Данила Харченко
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.