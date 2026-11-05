В Турции объяснили, почему после голов Батракова звучит "Калинка-малинка"

Основатель фанатской платформы "Галатасарая" Forza Cimbom Мурат Нику рассказал, как российский полузащитник Алексей Батраков получил собственную песню от турецких болельщиков.

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"На поле вышел кто-то из нашего поколения, и он устраивает шоу. Мы очень любим Батракова. Для нас он также член ultrAslan UNI", — привел Нику слова одного из лидеров фанатского движения.