В Турции объяснили, почему после голов Батракова звучит "Калинка-малинка"

"На поле вышел кто-то из нашего поколения, и он устраивает шоу. Мы очень любим Батракова. Для нас он также член ultrAslan UNI", — привел Нику слова одного из лидеров фанатского движения.
Впоследствии композицию начали включать на стадионе после голов россиянина. Теперь она будет сопровождать каждое его результативное действие.
Напомним, 3 ноября Батраков оформил дубль в матче Лиги чемпионов против "Штутгарта" (2:0). На счету 21-летнего хавбека пять голов и три результативные передачи в 12 встречах за "Галатасарай".
Источник: "Спорт-Экспресс"