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В Турции объяснили, почему после голов Батракова звучит "Калинка-малинка"

Основатель фанатской платформы "Галатасарая" Forza Cimbom Мурат Нику рассказал, как российский полузащитник Алексей Батраков получил собственную песню от турецких болельщиков.
Фото: Reuters
По его словам, кричалку на мотив "Калинки-малинки" придумали представители студенческого объединения ultrAslan UNI после дерби с "Фенербахче". Фанаты продолжали исполнять ее около получаса даже после окончания встречи, а затем песня стала популярной в социальных сетях.

"На поле вышел кто-то из нашего поколения, и он устраивает шоу. Мы очень любим Батракова. Для нас он также член ultrAslan UNI", — привел Нику слова одного из лидеров фанатского движения.

Впоследствии композицию начали включать на стадионе после голов россиянина. Теперь она будет сопровождать каждое его результативное действие.

Напомним, 3 ноября Батраков оформил дубль в матче Лиги чемпионов против "Штутгарта" (2:0). На счету 21-летнего хавбека пять голов и три результативные передачи в 12 встречах за "Галатасарай".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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