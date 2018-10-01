Гиорги Лория попросил РФС помочь вернуть 4,5 млн рублей, которые ему должен "Анжи"

Грузинский вратарь Гиорги Лория обратился в РФС с помощью помочь вернуть 4,5 млн рублей, которые ему должен "Анжи"."Анжи" теперь не сможет регистрировать новых игроков.Лория выступал за "Анжи" с 2017 года. Проблемы с деньгами, по его словам, начались почти сразу. Уже в ноябре он не получил часть своей зарплаты, а с февраля 2018 года выплаты прекратились совсем.