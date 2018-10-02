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Шандор Варга: восхищаюсь Акинфеевым - только мудрые люди уходят на пике

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступление в сборной России.

"Я восхищаюсь Акинфеевым. Уже с 17 лет он закрепил за собой роль беспрекословного первого номера ЦСКА и с тех пор несет эту вахту.

Но его решение уйти из сборной меня не удивляет, ведь уже больше десяти лет он на максимуме выкладывался и в клубе, и в национальной команде. Это тяжело не только физически, но и психологически. Мудрые люди всегда уходят на пике, так сделал и Акинфеев", – цитируют агента "Известия".
Теги: Варга Акинфеев Сборная России
Сегодня, 09:38
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:46) #
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А глупые люди никуда не уходят. Дураки плевать хотели на эти зализанные жопы до кошачьего блеска яиц с орденами. Глупые люди смотрят вдаль, а умные танцуют мазурку.


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