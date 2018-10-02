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Валерий Газзаев: Акинфеев достиг уровня Яшина

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что голкипера Игоря Акинфеева можно поставить в один ряд с легендарным Львом Яшиным за стабильность выступлений.

"На протяжении 15 лет быть вратарем номером один в ЦСКА и сборной, держать свой уровень – это говорит обо всем. Прекрасная карьера: шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, четвертьфиналист чемпионата мира.

Поистине выдающиеся достижения! Такого мог достичь только Яшин. Можно выделить Дасаева. Конечно, Яшин – есть Яшин. Но, считаю, Игорь вышел на уровень Льва Ивановича. Их, думаю, можно поставить и в один ряд. Просто потрясающая стабильность!" - сказал специалист.

Напомним, что в понедельник Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной сборной. За команду вратарь выступал с 2004 года. На его счету более 100 матчей в футболке сборной России.

СЭ
Теги: Газзаев Яшин Акинфеев
Сегодня, 09:48
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13
(4)
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:35) #
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Валера, Валера... Язык не болит?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№12 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газай ,а слабо Путина приравнять к Ивану Грозному.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:23) #
  • +2
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Вылизавши все яйца презику, никак собака не уймется.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:20) #
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Будет у Орлова соседом по палате
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
в ногу мячом попал испанец случайно....
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
valerman40,
Эм, где ты там увидел 3-й состав? 4 человека из основы играть не будет впринципе как и у ЦСКА
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Газзай вечно в крайности впадает


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 10:08) #
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  •  (4)

Глупости говорит ... гомночаша и бронза евро (реально 4 место так как с Турками не играли) и несколько местичковых чемпионств купленных ... а у Яшина Евро золото и серебро, Олимпиада золото, Чемпионат мира полуфиналист + Золотой мяч, лучший вратарь мира по версии ФИФА !!

Хватит ерунду пороть ... Акинфеев добротный вратарь по меркам России но с Яшиным смешно сравнивать ... это как Витинье и Неймар !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Яшин - единственный!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: acdy1967 (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (3)

Валерий Георгиевич, это ваше утверждение весьма спорно. Акинфеев, безусловно, хороший вратарь, но сравнивать его с Яшиным примерно то же самое, что и сравнивать Месси или Роналду с Пеле.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Вот и поглядим. Думаю работы сегодня будет предостаточно у него.

да там 3 состав к вам едет. Что то они совсем вас за футболистов не держат.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Академия (Сегодня, 09:56) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
ну да, он же олимпийский чемпион, чемпион евроты, серебренный еще по моему, это не считая то, что в СССР выйграл, плюс обладатель золотого мяча, "ЕДИСТВЕННЫЙ вратарь" кто вообще обладал подобной наградой, а какой то газаев сравнивает их достижения и стабильность. И это футбольный человек, что то у них там в думе не то курят
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и поглядим. Думаю работы сегодня будет предостаточно у него.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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