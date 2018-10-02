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Максим Ромащенко: Кокорину рано уходить в "Бешикташ", он ещё молод

Бывший полузащитник турецких "Газиантепспора", "Бурсаспора" и "Трабзонспора" Максим Ромащенко прокомментировал информацию, согласно которой в услугах нападающего "Зенита" Александра Кокорина заинтересован "Бешикташ".

"Зная турков, они не шутят с такими вещами. Если они написали, может, какой-то контакт уже был, но это не лучший расклад для Кокорина. Турецкие клубы любят приглашать известных футболистов на закате карьеры. Даже если появится конкретное предложение, Кокорину рановато туда уезжать, ведь он ещё молод и амбициозен. Наверняка у него в приоритете топ-чемпионаты — Франции, Англии, Италии, Испании", - цитирует Ромащенко "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Бешикташ
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