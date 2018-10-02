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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Торбинский не сыграет со "Спартаком"
Полузащитник "Енисея" Дмитрий Торбинский пропустит матч 10-го тура РПЛ против "Спартака".
"Со "Спартаком" точно не сыграют полузащитник Дмитрий Торбинский, на разминке перед игрой с "Уфой" получивший повреждение, и вратарь Давид Юрченко, перенесший операцию на колене. Под вопросом участие полузащитника Александра Харитонова" - цитирует пресс-атташе "Енисея" Станислава Меркиса "РИА Новости".
Отметим, что Торбинский является воспитанником "Спартака".
"Со "Спартаком" точно не сыграют полузащитник Дмитрий Торбинский, на разминке перед игрой с "Уфой" получивший повреждение, и вратарь Давид Юрченко, перенесший операцию на колене. Под вопросом участие полузащитника Александра Харитонова" - цитирует пресс-атташе "Енисея" Станислава Меркиса "РИА Новости".
Отметим, что Торбинский является воспитанником "Спартака".
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