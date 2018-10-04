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Кристиан Рамирес: приоритетной целью для "Краснодара" является попадание в Лигу чемпионов

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от от предстоящего матча с "Севильей".

"Краснодар" показывает хорошие результаты и сосредоточенно подходит к матчу с "Севильей". Мы находимся в хорошей форме.

Приоритетной целью для нас является попадание в Лигу чемпионов. Но нужно двигаться от матча к матчу", - цитирует Рамиреса Marca.
Теги: Рамирес Краснодар Севилья
Сегодня, 10:46
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