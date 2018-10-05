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Андрей Тихонов покинул "Крылья Советов"

Сегодняшняя предматчевая тренировка самарских "Крыльев Советов" перед матчем с московским "Динамо" стала последней для Андрея Тихонова в качестве главного тренера самарского клуба.

"Я покидаю Самару с самыми тёплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Благодарю болельщиков, они всегда поддерживали меня. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья".

Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в „Крыльях Советов“. Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время", — цитирует Тихонова пресс-служба клуба.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 11:15
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(7)
#12  safonas   (Сегодня, 12:53)
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удачи, Тиша!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#11  diego milito 22   (Сегодня, 12:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Ошибкой было оставлять А.Тихонова в "КС". Если в ФНЛ он еще справляся, то в Премьер-Лиге откровенно, провалился.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  sssh53  Москва (Сегодня, 12:25)
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Результаты на лицо. Не надо пока им брать на себя ответственность за большой футбол. Как и Семаку, которому просто везет из-за состава, собранного не им
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#9  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 12:17)
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Цитата: Победоносный Зенит
К Федуну?

Если только в ФНЛ в Спартак-2. Федун вроде как топ тренера ищет, к коим Тихонов не относится, несмотря на всю симпатию к нему.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#8  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:16)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Не,но только не в Спартак,а то там уже Алень стоит в очереди,Ледяхов...Вы ещё сыроваты!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#7  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 12:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I

Бывалый,
Согласен! Каррера лично меня полностью устраивает.

ну, как все любят говорить - таблица слева.
Чем так хорошо Тихонов для Спартака, если с Крыльями не получилось?
ну давайте и вправду его вместе с аленем поставим рулить Спартаком. Ну а чо, они ж спартаковцы, а значит априори умеют тренировать, а тренировать родной клуб сам Бог велел!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:54)
  • +1
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Победоносный Зенит,
В зкнит
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:48)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи тебе, Андрей! Уважал тебя и как игрока, и как тренера! Надеюсь, что и дальше не устану тебя уважать! Удачи тебе!

Бывалый,
Согласен! Каррера лично меня полностью устраивает.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
К Федуну?

да не дай Бог!
рано еще
если вообще созреет когда-нибудь
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 11:32)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Удачи и спасибо за работу)


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
К Федуну?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 11:17)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, Андрей!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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