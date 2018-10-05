Андрей Тихонов покинул "Крылья Советов"

Сегодняшняя предматчевая тренировка самарских "Крыльев Советов" перед матчем с московским "Динамо" стала последней для Андрея Тихонова в качестве главного тренера самарского клуба."Я покидаю Самару с самыми тёплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Благодарю болельщиков, они всегда поддерживали меня. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья".Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в „Крыльях Советов“. Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время", — цитирует Тихонова пресс-служба клуба.