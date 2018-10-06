Новости партнеров

Неймар - Смолову: Федор, мой друг, оставайся сильным (фото)

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар подарил нападающему "Локомотива" Федору Смолову клубную майку парижан.

"Федор, мой друг, оставайся сильным", - написал на майке Неймар.

Неймар - Смолову: Федор, мой друг, оставайся сильным (фото)
Теги: Неймар Смолов
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  valerafromsplus   (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Пля! Он как Fred Durst. Только и висит в инстаграмме, а голов почти нет. Так и у того песен. Выедет на коротенький тур. Так и этот пару раз появился на поле. Но он обещает, что забьёт, как и тот, что выпустит.

А так. Два похожих инет-наркомана. Оба Фёдоры и оба размулёваны. expressionless
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.