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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
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"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
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Неймар - Смолову: Федор, мой друг, оставайся сильным (фото)
Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар подарил нападающему "Локомотива" Федору Смолову клубную майку парижан.
"Федор, мой друг, оставайся сильным", - написал на майке Неймар.
"Федор, мой друг, оставайся сильным", - написал на майке Неймар.
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