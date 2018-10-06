В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео)

Матч третьего дивизиона чемпионата России между командами "СШ-75" и "Интер" завершился со счетом 43:1.Игра прошла в Москве.