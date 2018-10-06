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В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео)

Матч третьего дивизиона чемпионата России между командами "СШ-75" и "Интер" завершился со счетом 43:1.

Игра прошла в Москве.

Сегодня, 22:59
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#4  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 23:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обычный флешмоб.....
Хотя люди в белом могли бы называться БОМЖИ!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#3  Dazai  Paradise (Сегодня, 23:10)
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Болеет за:
«Челси»
что за бред?
Как выходит, что 1 защитник против 7 игроков соперника?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 23:07)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Если был бы вратарём,то сразу застрелился после такой игры


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:01)
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Газ-Мяс сменил название на Интер


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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