- Я разговаривал на предсезонке с Фоминым. Он говорил, что игроки еле выходят с базы, двухразовые тренировки, нагрузки фантастические.
И в итоге результаты первых пяти туров были следствием тех нагрузок. Потом они все это переварили, сейчас мы видим "Динамо" очень хорошо готовым физически. Наследие Карпина в лице Осипенко и Глебова пришлось ко двору. И самое главное - Тюкавин набрал ту форму, которая была до травмы, - сказал Радимов в эфире канала "Матч Премьер".
По итогам первого круга РПЛ "бело-голубые" опережают "Зенит" на одно очко, а "Спартак" - на два. В активе команды Шварца 32 балла.