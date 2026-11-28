Ранее Аршавин выразил мнение, что команде Сандро Шварца не хватает фундаментальности, а борьба за чемпионский титул развернётся между "Зенитом" и "Спартаком".
- Имеет место быть мнение великого российского футболиста.
- Пусть говорит?
- А что сказать - пусть не говорит? - сказал Глебов "РБ Спорт".
К середине чемпионата московское "Динамо" подошло в статусе лидера с 32 очками в активе. Ближайший матч "бело-голубые" проведут 29 ноября на выезде против "Крыльев Советов".
Глебов ответил Аршавину, который не верит в чемпионство "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов ответил на высказывание бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина о перспективах "бело-голубых" в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"