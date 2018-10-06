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Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении от "Рубина" (0:1).

"Мы просто не забили свой гол. У нас была куча моментов, много возможностей, но их надо реализовывать.

"Рубин", по сути, имел один момент со стандарта и забил его. Здесь только к нам вопросы.

Понятно, что казанцы играли по счету, но мы владели преимуществом, которое надо было воплощать в забитые голы", – сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Рубин Урал Парфенов
Вчера, 23:23
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