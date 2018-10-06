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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении от "Рубина" (0:1).
"Мы просто не забили свой гол. У нас была куча моментов, много возможностей, но их надо реализовывать.
"Рубин", по сути, имел один момент со стандарта и забил его. Здесь только к нам вопросы.
Понятно, что казанцы играли по счету, но мы владели преимуществом, которое надо было воплощать в забитые голы", – сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Мы просто не забили свой гол. У нас была куча моментов, много возможностей, но их надо реализовывать.
"Рубин", по сути, имел один момент со стандарта и забил его. Здесь только к нам вопросы.
Понятно, что казанцы играли по счету, но мы владели преимуществом, которое надо было воплощать в забитые голы", – сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер".
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