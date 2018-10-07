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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Локомотива" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
В матче в основном была только борьба. Очень мало действий в атаке, особенно у ЦСКА. Больше повезло "Локомотиву", а так по игре ничья была бы более закономерным результатом.
Сегодняшнее состояние ЦСКА связываю с выплеснутыми силами и эмоциями в игре против "Реала" (1:0). Между матчами было мало времени, перестроиться команда не успела. Да и средняя линия "армейцев" наряду с Фёдором Чаловым вообще ничего не показала. Очень много ошибок, и в кого из средней линии не указать пальцем - к каждому возникнут вопросы по игре. Движения не было вообще, это был в целом очень тяжёлый матч для ЦСКА. Возможно, если бы замены были сделаны пораньше - ситуацию можно было исправить.
- О состоянии "Локомотива":
"Железнодорожники" боролись, но в целом, команда тоже ничего не показала. "Локомотив" просыпается после успеха в прошлом сезоне, пока команда себя не обрела. Кроме борьбы и старания мало что есть: те же потери, минимальное присутствие игровой мысли. "Локомотив" находится в стадии восстановления.
- О работе арбитров:
Особых вопросов нет, хотя, судя по эмоциями Юрия Сёмина, у него вопросы были (улыбается). Мне показалось, что перед угловым, который привёл к победному голу, игрок "Локомотива" упустил мяч за боковую линию. Об этом сигнализировал и Набабкин, но раз судья не поднял флажок - нужно доигрывать до конца, и тогда, возможно, "Локомотив" бы не заработал этот угловой. А дальше гости воспользовались неразберихой в чужой штрафной и смогли вырвать победу. Вопросов, тем не менее, много по игре как одних, так и вторых. У ЦСКА это связано с потерей эмоций в начале недели, средняя зона вообще не двигалась.
- О пропущенном голе:
Не хватило концентрации на последних минутах, была и боязнь сфолить в штрафной, но вообще, играющая в Лиге чемпионов команда таких действий в своей штрафной позволять себе не должна.
- О турнирной таблице:
"Зенит" сегодня показывает стабильный и хороший уровень. Более-менее играет ещё "Краснодар", а остальные претенденты на медали играют нестабильно. ЦСКА в последнее время стабильно побеждал, набирал очки, несмотря на большие изменения в составе за минувшее лето, но вот в дерби уступили. "Локомотив" и "Спартак" продолжают раскачиваться, поэтому будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится. А так, на сегодняшний день "Зенит" - самая лучшая команда как в вопросе бюджета, так в вопросе состава и набранных очков, всё это взаимосвязано (улыбается).
- Об игре:
В матче в основном была только борьба. Очень мало действий в атаке, особенно у ЦСКА. Больше повезло "Локомотиву", а так по игре ничья была бы более закономерным результатом.
Сегодняшнее состояние ЦСКА связываю с выплеснутыми силами и эмоциями в игре против "Реала" (1:0). Между матчами было мало времени, перестроиться команда не успела. Да и средняя линия "армейцев" наряду с Фёдором Чаловым вообще ничего не показала. Очень много ошибок, и в кого из средней линии не указать пальцем - к каждому возникнут вопросы по игре. Движения не было вообще, это был в целом очень тяжёлый матч для ЦСКА. Возможно, если бы замены были сделаны пораньше - ситуацию можно было исправить.
- О состоянии "Локомотива":
"Железнодорожники" боролись, но в целом, команда тоже ничего не показала. "Локомотив" просыпается после успеха в прошлом сезоне, пока команда себя не обрела. Кроме борьбы и старания мало что есть: те же потери, минимальное присутствие игровой мысли. "Локомотив" находится в стадии восстановления.
- О работе арбитров:
Особых вопросов нет, хотя, судя по эмоциями Юрия Сёмина, у него вопросы были (улыбается). Мне показалось, что перед угловым, который привёл к победному голу, игрок "Локомотива" упустил мяч за боковую линию. Об этом сигнализировал и Набабкин, но раз судья не поднял флажок - нужно доигрывать до конца, и тогда, возможно, "Локомотив" бы не заработал этот угловой. А дальше гости воспользовались неразберихой в чужой штрафной и смогли вырвать победу. Вопросов, тем не менее, много по игре как одних, так и вторых. У ЦСКА это связано с потерей эмоций в начале недели, средняя зона вообще не двигалась.
- О пропущенном голе:
Не хватило концентрации на последних минутах, была и боязнь сфолить в штрафной, но вообще, играющая в Лиге чемпионов команда таких действий в своей штрафной позволять себе не должна.
- О турнирной таблице:
"Зенит" сегодня показывает стабильный и хороший уровень. Более-менее играет ещё "Краснодар", а остальные претенденты на медали играют нестабильно. ЦСКА в последнее время стабильно побеждал, набирал очки, несмотря на большие изменения в составе за минувшее лето, но вот в дерби уступили. "Локомотив" и "Спартак" продолжают раскачиваться, поэтому будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится. А так, на сегодняшний день "Зенит" - самая лучшая команда как в вопросе бюджета, так в вопросе состава и набранных очков, всё это взаимосвязано (улыбается).
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