Экс-президент "железнодорожников" заявила, что не понимает, зачем клубу понадобился этот трансфер, и усомнилась, что новичок способен закрыть позицию Дмитрия Баринова.
- Кто такой этот Вера? Откуда они его откопали? Зачем "Локомотиву" это было нужно? Они не заменят Баринова им. Он был капитаном команды, воспитанником, как можно было себя так повести? Ужас! - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.
Лукас Вера стал игроком "Локомотива" 17 декабря 2025 года. Контракт с аргентинцем рассчитан до конца сезона-2027/28. Ранее хавбек выступал в России за "Оренбург" и "Химки".
"Локомотив" с 37 баллами в активе занимает третью строчку в чемпионате России.
Смородская раскритиковала трансфер Веры в "Локомотив"
Ольга Смородская отреагировала на подписание "Локомотивом" аргентинского полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"