Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Смородская раскритиковала трансфер Веры в "Локомотив"

Ольга Смородская отреагировала на подписание "Локомотивом" аргентинского полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"
Экс-президент "железнодорожников" заявила, что не понимает, зачем клубу понадобился этот трансфер, и усомнилась, что новичок способен закрыть позицию Дмитрия Баринова.

- Кто такой этот Вера? Откуда они его откопали? Зачем "Локомотиву" это было нужно? Они не заменят Баринова им. Он был капитаном команды, воспитанником, как можно было себя так повести? Ужас! - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.

Лукас Вера стал игроком "Локомотива" 17 декабря 2025 года. Контракт с аргентинцем рассчитан до конца сезона-2027/28. Ранее хавбек выступал в России за "Оренбург" и "Химки".

"Локомотив" с 37 баллами в активе занимает третью строчку в чемпионате России.

