Об этом сообщил журналист Эрдем Агикёз. По данным источника, на первой встрече турецкий клуб обозначил цену в 8,5 млн евро за 23-летнего игрока из Кот-д’Ивуара.
Петербуржцы взяли время на раздумья, а следующий раунд переговоров ожидается в ближайшие дни.
В текущем сезоне Камара провёл 15 матчей, забил два мяча и сделал семь результативных передач.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы петербургский клуб сыграет с "Балтикой", матч пройдёт 27 февраля.
"Зенит" нацелился на полузащитника "Газиантепа" - источник
Фото: ФК "Газиантеп"