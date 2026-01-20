Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Зенит" нацелился на полузащитника "Газиантепа" - источник

"Зенит" приступил к официальным переговорам с "Газиантепом" по поводу возможного перехода полузащитника Дриссы Камара.
Фото: ФК "Газиантеп"
Об этом сообщил журналист Эрдем Агикёз. По данным источника, на первой встрече турецкий клуб обозначил цену в 8,5 млн евро за 23-летнего игрока из Кот-д’Ивуара.

Петербуржцы взяли время на раздумья, а следующий раунд переговоров ожидается в ближайшие дни.

В текущем сезоне Камара провёл 15 матчей, забил два мяча и сделал семь результативных передач.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы петербургский клуб сыграет с "Балтикой", матч пройдёт 27 февраля.

