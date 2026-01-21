"Манчестер Сити" проиграл "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" не смог набрать очки в гостевой игре с "Буде-Глимт" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Норвежский клуб одержал победу со счётом 3:1.



Ключевой отрезок матча пришёлся на середину первого тайма: Каспер Хег дважды поразил ворота гостей с разницей в две минуты - на 22-й и 24-й. После перерыва преимущество хозяев увеличил Йенс Хауге, сделав счёт 3:0 на 58-й минуте.



"Горожане" быстро ответили голом Райана Шерки на 60-й минуте, но уже вскоре остались вдесятером - Родри получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 62-й.



После этой встречи "Манчестер Сити" с 13 очками идёт четвёртым в таблице общего этапа. "Буде-Глимт" поднялся на 26-е место.