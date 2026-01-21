Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Манчестер Сити" проиграл "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" не смог набрать очки в гостевой игре с "Буде-Глимт" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Норвежский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Ключевой отрезок матча пришёлся на середину первого тайма: Каспер Хег дважды поразил ворота гостей с разницей в две минуты - на 22-й и 24-й. После перерыва преимущество хозяев увеличил Йенс Хауге, сделав счёт 3:0 на 58-й минуте.

"Горожане" быстро ответили голом Райана Шерки на 60-й минуте, но уже вскоре остались вдесятером - Родри получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 62-й.

После этой встречи "Манчестер Сити" с 13 очками идёт четвёртым в таблице общего этапа. "Буде-Глимт" поднялся на 26-е место.

