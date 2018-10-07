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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
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Мануэл Фернандеш: у меня контракт до июня, а что будет дальше не знаю
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш дал комментарий после победы над ЦСКА (1:0).
"Мы были лучшей командой в матчах на этой неделе, несмотря на результат. Сегодня наконец забили и добились победой.
У нас действительно хорошие взаимоотношения на поле с ребятами, но не думаю, что это очень важно. Иногда мы ругаемся на поле, но все по игре. Это не отражает наши отношения.
Красная карточка Эдеру? Ее не было. Это опасная игра, потому что он задрал ногу, но этого был недостаточно для желтой, на мой взгляд.
Я счастлив в "Локо". Моя задача — помогать изо всех сил. У меня контракт до июня. Что случится после, я не знаю. Семин впечатлён мной? Стараюсь оставаться профессионалом, учиться и становиться лучше. Что бы не случилось, я должен уважать своих партнеров", - цитирует Фернандеша Sport24.
"Мы были лучшей командой в матчах на этой неделе, несмотря на результат. Сегодня наконец забили и добились победой.
У нас действительно хорошие взаимоотношения на поле с ребятами, но не думаю, что это очень важно. Иногда мы ругаемся на поле, но все по игре. Это не отражает наши отношения.
Красная карточка Эдеру? Ее не было. Это опасная игра, потому что он задрал ногу, но этого был недостаточно для желтой, на мой взгляд.
Я счастлив в "Локо". Моя задача — помогать изо всех сил. У меня контракт до июня. Что случится после, я не знаю. Семин впечатлён мной? Стараюсь оставаться профессионалом, учиться и становиться лучше. Что бы не случилось, я должен уважать своих партнеров", - цитирует Фернандеша Sport24.
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