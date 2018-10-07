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Мануэл Фернандеш: у меня контракт до июня, а что будет дальше не знаю

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш дал комментарий после победы над ЦСКА (1:0).

"Мы были лучшей командой в матчах на этой неделе, несмотря на результат. Сегодня наконец забили и добились победой.

У нас действительно хорошие взаимоотношения на поле с ребятами, но не думаю, что это очень важно. Иногда мы ругаемся на поле, но все по игре. Это не отражает наши отношения.

Красная карточка Эдеру? Ее не было. Это опасная игра, потому что он задрал ногу, но этого был недостаточно для желтой, на мой взгляд.

Я счастлив в "Локо". Моя задача — помогать изо всех сил. У меня контракт до июня. Что случится после, я не знаю. Семин впечатлён мной? Стараюсь оставаться профессионалом, учиться и становиться лучше. Что бы не случилось, я должен уважать своих партнеров", - цитирует Фернандеша Sport24.
Теги: Фернандеш Локомотив ЦСКА
Сегодня, 23:20
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