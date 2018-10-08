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Илья Геркус: когда всё против тебя, но ты терпишь и сражаешься, такая победа ценна вдвойне!

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал итог выездной победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Премьер-Лиги.

"Да! Победа! Когда все и всё против тебя, но ты терпишь, проявляешь характер, а потом добиваешься своего, такая победа ценна вдвойне! Мы сражались, мы заслужили. Поздравляем с дебютным голом за наш клуб футболиста с проверенным немецким характером Бенедикта Хеведеса.

Уходим на перерыв в чемпионате, связанный с играми сборной, в приподнятом настроении. С победой вас, наши болельщики! Спасибо, что вы всегда с нами! Сегодня вас было отлично слышно на гостевом стадионе", — написал Геркус в своём инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив ЦСКА
Сегодня, 08:46
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#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 10:16)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: avnik
Геркус: "Когда я против Семина, а он, собака, выигрывает дерби, то примазаться к победе так приятно". )))

Увы, пожалуй лучшее описание текущей ситуации в Локомотиве...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:02)
  • -2
  •  (2)
online

Бла, я думал это Ганапольский топит за железку.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 09:44)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Геркус: "Когда я против Семина, а он, собака, выигрывает дерби, то примазаться к победе так приятно". )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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