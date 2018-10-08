Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире

Средняя посещаемость домашних матчей лидера РПЛ "Зенита" в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителей.По данным Tansfermarkt, по этому показателю петербургский клуб впервые занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе.Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская "Боруссия" (76 906), мюнхенская "Бавария" (74 000) и "Манчестер Юнайтед" (71 107).После 10 туров "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.