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Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире

Средняя посещаемость домашних матчей лидера РПЛ "Зенита" в сезоне-2018/19 составляет 48 981 зрителей.

По данным Tansfermarkt, по этому показателю петербургский клуб впервые занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе.

Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская "Боруссия" (76 906), мюнхенская "Бавария" (74 000) и "Манчестер Юнайтед" (71 107).

После 10 туров "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Transfermarkt
Теги: Зенит
Сегодня, 15:51
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Население Дортмунда 500к человек. Динамо Киев на "Олимпийском" полташку собирает, несмотря ни на что.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  игра  г. Москва (Сегодня, 16:13)
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И тишина , борща пожравши стадо смотрело молча на кота.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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