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Кирьяков: игра "Динамо" с "Сочи" была похожа на чемпионскую. "Краснодар" нервозен, "Зенит" тоже теряет очки

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Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал возможность чемпионства бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
- Если команда обыгрывает "Зенит" - основного претендента на титул, вытягивает матчи, как с "Сочи", то напрашивается мысль о возможном чемпионстве. Последняя игра "Динамо" с "Сочи" была похожа на те, которые называют чемпионскими. Не всё зависит от "Динамо", но "Краснодар" нервозен, а "Зенит" тоже теряет очки. Шансик появится, главное - самим не допускать ошибок, смотреть на себя и выиграть все оставшиеся игры, - передаёт слова Кирьякова "Чемпионат".

Московское "Динамо" за три тура до финиша Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице третье место, набрав 50 очков в 27 матчах. Бело-голубые отстают от лидирующего в чемпионской гонке петербургского "Зенита" на 1 очко, а занимающему вторую строчку "Краснодару" уступают только по результату личной встречи.

Матч 26 тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" завершился победой москвичей со счётом 1:0, единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин. С "Краснодаром" бело-голубые сыграют на его поле в рамках заключительного 30 тура чемпионата России.

Динамо Краснодар Зенит Сергей Кирьяков
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