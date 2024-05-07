- Может быть, неудачная шутка Безрукова или шутка, воспринятая кем-то в штыки. Это очень сильно кого-то зацепило, и началась всеобщая травля. Мне не совсем понятно, когда люди, никак не относящиеся к футболу, комментируют такие вещи. Но ничего страшного, Руслан переживёт. Первое время Безруков не понимал, что происходит. Парень молодой. Непонятно, почему пошла такая реакция. У каждого человека из контекста можно выдернуть какое-нибудь слово и завести какое-нибудь дело, - передаёт слова Иванова "Чемпионат".
24 апреля в матче перенесённого 21 тура Российской премьер-лиги казанский "Рубин" обыграл на выезде действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы петербургский "Зенит" со счётом 2:0. После игры 22-летний полузащитник "Рубина" Руслан Безруков пошутил в телевизионном флеш-интервью, что ждёт перевода на карточку от "Краснодара", который является прямым конкурентом "Зенита" в чемпионской гонке.
Эти слова вызвали резко отрицательную реакцию со стороны руководства Российского футбольного союза, которое сочло такую шутку недопустимой, а также со стороны некоторых СМИ, в которых появилось большое количество негативных по отношению к Безрукову комментариев со стороны спикеров, не имеющих прямого отношения к футболу.
Олег Иванов: слова Безрукова сильно кого-то зацепили, и началась всеобщая травля
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов прокомментировал реакцию в СМИ на слова своего одноклубника Руслана Безрукова после победы над "Зенитом" (2:0) в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"