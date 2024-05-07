- У нас было достаточное количество моментов в этом матче. Уже которую игру подряд мы много создаем, но мало забиваем. Всё же хороший знак, что есть шансы. Команда уже не претендует на титулы, но всё равно хочется забраться повыше в таблице. Когда есть возможность подняться, нужно бороться до конца, - передаёт слова Чернова Metaratings.ru.
Матч 27 тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Ростовом" завершился победой "железнодорожников" со счётом 1:0, единственный гол на пятой минуте игры забил атакующий полузащитник Антон Миранчук. Показатель ожидаемых голов xG для хозяев поля в этой встрече составил 0,44, для гостей - 1,5.
"Ростов" занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место, набрав 40 очков в 27 матчах, "Локомотив" с 44 очками идёт на четвёртой позиции.
Чернов: "Ростов" уже не претендует на титулы, но всё равно хочется забраться повыше
Защитник "Ростова" Евгений Чернов прокомментировал выездное поражение от московского "Локомотива" (0:1) в матче 27 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"