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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Созин: Кокорин и Мамаев чувствуют свою полную безнаказанность
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили драку в московском кафе.
"Во-первых, этот вопрос не находится в компетенции комитета по этике. Думаю, что разговорами и общественным порицанием делу уже не поможешь, потому что ребята продолжают "совершенствовать" своё "мастерство". Вечеринки в Монте-Карло и езда по встречке по пять раз за день – это уже скучно и неинтересно. Теперь у них новая забава – публично избивать людей. Не зная всех подробностей инцидента, могу предположить, что Кокорину и Мамаеву противостоял человек обычных, а то и скромных физических способностей, иначе эти «герои» не осмелились бы применить силу. Жаль, что они не встретились в кафе с Тактаровым. Хотя против него они наверняка даже не пикнули бы.
Сейчас Кокорин и Мамаев чувствуют свою полную безнаказанность. Непропорционально своему мастерству богатые и несоизмеримо своему вкладу в отечественный спорт наглые, эти молодчики вполне могут себе позволить кидаться в людей стульями. Почему отказывать себе в таком милом времяпровождении, когда все предыдущие «геройства» сошли с рук? Причина такой наглости проста: им никто и никогда не надирал ушей.
В нынешней ситуации, когда Кокорин и Мамаев давно забыли о вызовах в сборную, больше всего вопросов возникает к их клубам, ведь такое поведение футболистов наверняка серьёзно бьёт по репутации. Посмотрим, как отреагируют в "Газпроме", что скажет Сергей Галицкий", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Во-первых, этот вопрос не находится в компетенции комитета по этике. Думаю, что разговорами и общественным порицанием делу уже не поможешь, потому что ребята продолжают "совершенствовать" своё "мастерство". Вечеринки в Монте-Карло и езда по встречке по пять раз за день – это уже скучно и неинтересно. Теперь у них новая забава – публично избивать людей. Не зная всех подробностей инцидента, могу предположить, что Кокорину и Мамаеву противостоял человек обычных, а то и скромных физических способностей, иначе эти «герои» не осмелились бы применить силу. Жаль, что они не встретились в кафе с Тактаровым. Хотя против него они наверняка даже не пикнули бы.
Сейчас Кокорин и Мамаев чувствуют свою полную безнаказанность. Непропорционально своему мастерству богатые и несоизмеримо своему вкладу в отечественный спорт наглые, эти молодчики вполне могут себе позволить кидаться в людей стульями. Почему отказывать себе в таком милом времяпровождении, когда все предыдущие «геройства» сошли с рук? Причина такой наглости проста: им никто и никогда не надирал ушей.
В нынешней ситуации, когда Кокорин и Мамаев давно забыли о вызовах в сборную, больше всего вопросов возникает к их клубам, ведь такое поведение футболистов наверняка серьёзно бьёт по репутации. Посмотрим, как отреагируют в "Газпроме", что скажет Сергей Галицкий", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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