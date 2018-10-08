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Гильерме: если у Лунева серьезная травма, то я готов сыграть

Вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме прокомментировал травму Андрея Лунева, из-за которой он может пропустить матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции.

"Я еще с Луневым не разговаривал, не знаю, насколько там серьезная травма. Надеюсь, там все не очень серьезно. А если не сможет сыграть, то я готов", - цитирует Гильерме "Спорт-Экспресс".
Теги: Гильерме
Вчера, 23:06
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